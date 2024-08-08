朱立倫遭指與大麻美眾議員合照！　國民黨怒嗆：指鹿為馬

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

藍綠為了上月中的赴美觀選團行程戰翻，國民黨揭露，民進黨代表團更在訪美期間與大麻供應商進行餐敘，但尷尬的是，國民黨主席朱立倫去年初，也曾接見領銜提案大麻合法化的美眾議員康納，遭外界酸自打臉。對此，國民黨反擊，民進黨指鹿為馬，拿國會議員與兒虐經歷的大麻商人來做類比，顯然是想迴避民進黨脫團行程與大麻商人有關。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨的觀選團不配合外交部安排既定行程，與疑似兒虐的大麻廠商CEO聚會，大翻車後竟然瞎扯朱立倫與美國國會議員的會面，拿國會議員與兒虐經歷的大麻商人來做類比，顯然是想迴避民進黨脫團行程與大麻商人有關。

楊智伃說，針對世界各國議員，藍綠兩黨均有交流，去年二月時任蔡英文總統與游錫堃院長都曾接見這位美國聯邦眾議院康納訪團，然而外交部與民進黨駐美辦事處均可開大門走大路，直接與議員溝通聯繫，為何民進黨必須通過具有兒虐經歷的大麻商人穿針引線？

楊智伃也批評，民進黨繼續用這種指鹿為馬、天壤之別的對比，來無差別攻擊在野黨，卻不曾看到賴清德對內好好整頓，民進黨內部毒品黑金詐騙氾濫的議題，民進黨雲林縣前縣議員顏旭懋被法院判定為販毒集團金主，幫助販毒集團走私安毒；民進黨台北市黨部前評委召集人之子趙介佑因販毒、詐欺被判8年6月有期徒刑；在去年民進黨提名大法官在憲法法庭減輕販毒量刑，根本就是幫毒梟開後門；民進黨黨團總召柯建銘兒子涉大麻案更被輕輕放下。

楊智伃進一步表示，民進黨對黑金毒品詐騙爭議不斷打假球，跟大麻商人的聚會也是含糊不清，在最應該團結做外交的時刻，卻只汲汲營營的想透過抹黑造謠來針對在野黨。她呼籲，賴清德主席好好整頓內部問題，好好的交代清楚為什麼要接受大麻商的招待？不要失去民心，更失去格局。

