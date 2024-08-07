國台辦設「台獨頑固分子」專網　民進黨：惡意手段讓台灣人民更反感

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國台辦7日在官方網站上新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄網頁，明確列出「台獨」頑固分子清單，包含蘇貞昌、游錫堃、王定宇等人都出現在清單上。對此，民進黨則回應，中共一再用這種惡意手段，只會讓台灣人民更加反感，也破壞兩岸關係正向發展。

網頁置頂的「台獨」頑固分子清單中，列出了蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇共10人的名字。且最上方標題的「台獨」兩字使用了綠色，並在中間加入了分裂的特效。同時，最下方還附上了一個「線索舉報信箱」，鼓勵民眾主動舉報。

韓瑩指出，中共當局近期一再以非理性手段打壓台灣，從利用軍機艦持續發動「灰色地帶」侵擾，到公布「懲獨22條意見」製造寒蟬效應，在在引起台灣人民不滿。而所謂在國台辦官網設立「懲獨專區」、「舉報信箱」，更形同挑動兩岸人民相互攻訐，意在升高對台灣民眾的寒蟬效應。

韓瑩強調，根據陸委會的最新民調，高達55.6%民眾認為中共政府對台灣人民是「不友善」的，更有84.6%台灣人無法認同中共的「懲獨22條意見」，顯示中國對台灣的種種不友善作為不得人心，更只會把台灣越推越遠。如同近期發生在巴黎奧運觀眾席「為台灣加油」的標語旗幟被搶走的事件就證明，中國越是打壓台灣，只會讓台灣越是團結。

韓瑩提醒，兩岸的和平穩定應該是雙方共同責任，中共對台灣的種種作為，既無法被台灣人民所認同，也不會被國際社會所接受，更對改善兩岸關係與區域和平沒有任何幫助。民進黨呼籲，中共當局應正視台灣人民對主權與民主的共同堅持，以理性、務實、良善的態度推動兩岸關係朝正向發展。

▲▼國台辦增設「台獨頑固分子」專欄網，蘇貞昌等10人被置頂。（圖／翻攝國台辦網站，下同）



