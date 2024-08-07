盧秀燕王金平合體　前立委力挺她參選主席：帶國民黨拿回政權

記者白珈陽／台中報導

前立法院長王金平今（7）日中午前往台中，與30名國民黨前後任立委餐敘，外界解讀是為了勸進盧秀燕選黨主席。對此，王金平表示「如她有意願，就是個好人選」；前立委呂學樟說，盧秀燕形象正面，台中人肯定其政績，希望盧參選黨主席，進而帶領國民黨拿回政權。盧秀燕則未正面回應，只說「今天的聚會是立院的老傳統，每年父親節前後都會發起聚餐，已行之有年，祝大家父親節快樂」。

▲前行政院長王金平今（7）日中午前往台中，與30名國民黨前後任立委餐敘。（圖／民眾提供）

今日中午由前國民黨立委蔡鈴蘭做東，30名藍營前後任立委前往台中林酒店聚餐，被外界認為是為了勸進盧秀燕參選黨主席，對此，盧秀燕僅表示，「立法院多年來有一個老傳統，由資深委員在父親節前後發起聚餐，邀請很多老同事一起聚聚，今年輪到蔡委員舉辦，因蔡委員是台中的委員，地點就選在台中辦，沒有什麼好奇怪的」。

▲盧秀燕說，今天的聚會是立院行之有年，沒什麼好奇怪。（圖／民眾提供）



王金平被媒體問到，盧秀燕是否是合適的黨主席人選，他說「只要她有意願，那就是好人選」；媒體問是否鼓勵盧秀燕更上層樓，王說希望盧各方面繼續成長；盧是否是挑戰2028總統大位第一順位人選？王說，他還看不出來、沒辦法看，未來還有很多方面條件要呈現。

前立委呂學樟則力拱盧秀燕參選黨主席，他表示，雖餐敘中沒有提到這件事情，以盧秀燕目前的聲勢、表現，令人刮目相看，國民黨要的是正面形象，「市長媽媽做得這麼好，相信未來國家也會掌握得很好」。

▲前立委呂學樟則力拱盧秀燕參選黨主席。（圖／民眾提供）



呂學樟說，這是他個人的意見，但也是很多人的共同心聲，希望盧參選黨主席，進而帶領黨拿回2028年政權，目前他認為盧秀燕就是把市政做好，政績的肯定就是盧的最大後盾。