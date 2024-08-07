曝綠發函韓國瑜未提「開臨時會」　洪孟楷：僅提協商人事同意權

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立院民進黨團主張8月中下旬召開臨時會，但8月2日發函立法院長韓國瑜也僅要求協商考試院人事同意權。國民黨團書記長洪孟楷今（7日）透露，民進黨發函也沒說要召開臨時會，只是說盡速協商，不清楚民進黨團態度；至於8月中下旬，還有國民黨立委要赴美參加全美台灣同鄉會與民主黨觀選團活動，洪說，之前黨團大會有提醒藍委8月中下旬排開行程，做好完全準備，若真有臨時會，會適時滾動，黨團立委都會配合黨團做最好安排。

洪孟楷重申，在野黨團不可能主動幫執政黨、行政部門召集臨時會協助處理、背書人事同意權，民進黨團應自行跟國人說明清楚，是不是就是要韓國瑜針對人事案同意權案召開臨時會做後續審查。他也提到，接到正式朝野協商通知，會開黨團大會凝聚共識，並於朝野協商當天提出國民黨團主張，讓社會大眾知道。

洪孟楷痛批，新任考試委員5月31日就提名，但在7月16日正式會期結束前都未處理，拖兩個多月，民進黨團8月2日才發函要韓國瑜盡速協商，這不就是自己證明執政的民進黨自己在拖延審查？

洪孟楷表示，不管是國家通訊傳播委員會（NCC）人事7月9日才確定，或8月2日民進黨團才提協商，就是執政黨要利用臨時會補破網，但臨時會只有這些人事案能討論？其實像學生輔導法、消防法也都是重要民生議題。

被問到民進黨是否用選罷法修正草案交換開臨時會？洪孟楷則透露，沒有聽到任何交換，也不可能法案有任何交換；但後續要怎麼攻防，還沒有朝野協商前，沒有辦法代黨團說明態度。

洪孟楷說，臨時會是嚴肅、正式會議，要召開要有重大法案討論，執政的民進黨團要向國人說明為何一定要召開臨時會？真的要召開，國民黨團也一定會提出我們認為重要的民生相關法案，一起納入討論。

按照立院慣例，只要有一黨拒絕開臨時會，除非朝野都同意採表決處理，否則臨時會就開不成。而藍白立委才剛抗議憲法法庭釋憲大戰「明顯被不公平對待」後，馬上就要按民進黨團要求開臨時會，興趣缺缺，多數藍委認為，除非民進黨團放低身段、展現善意「臨時會應開不成」。