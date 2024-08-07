藍營咬綠跟大麻供應商餐敘　民進黨斥抹黑：為掩飾凌濤霸凌外交官

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

外交部7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，過程中，國民黨智庫副執行長凌濤因不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，痛罵我國外交官。而藍營不滿遭到爆料，反咬綠營是跟大麻供應商餐敘。對此，民進黨今（7日）回應，當日餐敘最主要目的是跟伊利諾州參眾議員互動，不要為掩飾凌濤霸凌外交官事實，來抹黑民進黨，更進一步破壞台美關係。

對於藍營爆料，據《ETtoday新聞雲》記者掌握當天晚宴照片，當天有多位美國政要與會，包含伊利諾州州眾議員Theresa Mah、Hoan Huynh、參議院議員Senator Willie Preston、杜佩奇郡郡議會議員Lucy Chang Evans。其中Lucy Chang Evans的父母更來自雲林斗六，幾人皆是親台政要。

Willie Preston也在社群媒體公開表示，當天與代表團有一場相當美好的會談，也討論了如何發展、連結台美經濟關係，感謝台灣在芝加哥的外交團隊安排這場重要的外交聚會。

民進黨發言人韓瑩回應，國民黨說法並非事實，當日餐敘最主要目的是跟伊利諾州參眾議員互動，不要為掩飾凌濤霸凌外交官事實，來抹黑民進黨，更進一步破壞台美關係。

對該起爭議，有黨政人士透露，該位僑胞知道代表團要到伊利諾州，主動提出希望介紹當地政要，也有邀請國民黨、民眾黨參加，他們不參加原因也跟他的背景、生意無關，整場餐敘更沒有討論到他的事業，只有跟參眾議員商量如何建立台美關係。

黨政人士指出，會中，一位州參議員、二位眾議員都非常友臺，而這位僑胞在當地經營的也是合法事業，至於是否有涉及刑事案件，民進黨並不了解。