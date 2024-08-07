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朱立倫揭「我國整體負債近20兆」　酸綠明年還債1415億是大內宣

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年中央政府總預算案出爐，行政院提出明年度總預算歲入、歲出雙雙突破新台幣3兆元，再創新高，國民黨主席朱立倫今（7日）於中常會上表示，我國的潛藏負債高達13兆元，所以整體負債接近20兆元，民進黨政府8年內不僅預算增加六成，還大內宣稱還債金額創新高，根本是玩數字遊戲粉飾太平，立法院黨團未來一定會代表人民嚴審預算。

賴清德總統昨天聽取了114年度中央政府總預算案簡報，歲入歲出賸餘209億元。這是109年度編列平衡預算後，首次編列總預算賸餘。並且，明年依法編列的還債金額達到1415億元，這是24年來的最高紀錄。

朱立倫指出，總預算金額接近3.2兆元，令他感慨良多。他回憶起8年前蔡英文上任時，當年的總預算僅為1.9兆元，現在已經增加到3.2兆元，增幅高達六成。他強調，這還未包括2兆5千億元的各種特別預算。

朱立倫諷刺民進黨大肆宣揚還債金額創新高，但忽略了「公共債務法」的規定，每年都必須對過去的累積負債進行清償。中央政府和直轄市必須將稅收總額的5%到6%用於債務償還。他指出，賴政府預計償還的金額只有5%，還不到6%，這樣的數字並不能稱之為歷史新高。

朱立倫認為，民進黨常常玩數字遊戲，就像魔術一樣，有些放在特別預算，有些放在公務預算。此外，舉債的部分過多，使得中央資源充足，地方卻資源匱乏。這是財劃法這幾年未修的結果，導致財源集中在中央，地方只能舉債，而國債可以稍緩。

朱立倫指出，國債在這幾年已增加約一兆元，到今年5月20日，國債已達6.4兆元，而8年前的此時則是5.4兆元。再加上潛藏負債的問題，我國的潛藏負債高達13兆元，所以整體負債接近20兆元。他認為，民進黨不需要玩這些數字遊戲，財政狀況已經不好，未來將會更糟。

朱立倫表示，所有的財政專家都說，過去幾年的特別預算，將使得2030年以前的財政狀況相當惡劣。他呼籲民進黨不必再粉飾太平、做大內宣，所有的數字最終都會被揭露。他強調，立法院將會嚴格代表人民監督政府、審查預算，也希望民進黨的立委不要再只是黨意立委，而是一同來監督政府。

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