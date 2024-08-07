一起盪鞦韆溜滑梯！變態阿北亂摸女童下體　挨告裝可憐法官打臉

▲彰化有女童玩溜滑梯遭色阿伯伸魔掌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

1名小女童在公園遊玩，1名阿北趁她站在溜滑梯平台時，隔著裙子亂摸下體，他事後坦承犯行，以自己是身障人士，僅靠補助維生，以及已取得女童父母原諒為由，求法官判他緩刑，但法官認為阿北已年近70歲，都可當祖父，卻為滿足個人性慾，讓女童蒙上陰影，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處3年6月徒刑。

判決指出，案發於2023年6月3日15時4分許，阿北騎機車到公園，見到女童在公園內玩耍，上前與她一起玩盪鞦韆、溜滑梯，在溜滑梯上方平台隱蔽處，徒手隔著裙子撫摸女童，強制猥褻得逞。

▲彰化有女童玩溜滑梯遭色阿伯伸魔掌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿北向法官坦承犯行、辯護人也為其辯稱，阿北犯罪手段尚屬輕微，犯後對於自己所為感到相當後悔，也獲得女童父母的原諒，尤其阿北是身障人士，平日只有領取政府的補助維生，偶而去打零工，每月收入1萬元左右，勉強可以維持生活。請求法官審酌依刑法第59條之規定減輕其刑，並給予緩刑。

法官認為，阿北在公園公開場所對小女童強制猥褻行為，並不適用刑法第59條，審酌被告行為時年近70歲，為被害人祖父輩綽綽有餘，竟為滿足個人性慾，讓年幼的小女童，在公園蒙上陰影，也傷害其親屬，念在犯後坦承犯行，且獲得被害人家屬原諒，依對於未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月。