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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／力挺林郁婷搶金牌戰門票！　新北凌晨3時30分辦直播派對

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／中華奧會提供）

記者崔至雲／新北報導

2024巴黎奧運賽程進入倒數階段，其中，台灣拳后林郁婷在晉級4強後，至少保有銅牌，台灣時間8月8日凌晨3時30分，林將與土耳其選手爭奪金牌門票。在這關鍵一戰，新北市政府將零時差在市府3樓逗點實驗室辦理「奧運奪金加油直播派對」，限量發送奪金餐點，還會抽出商品禮券，邀請大家一起跨海為林郁婷加油，搶下關鍵勝利。

新北體育局表示，這屆奧運新北市共11位奧運選手征戰花都，在代表團出發前，市長侯友宜7月12日南下國家運動訓練中心鼓勵選手，特別透過視訊跟當時在韓國移地訓練的林郁婷加油打氣，並頒發134萬元團隊鼓勵金，針對獲獎選手的獎助金也將從國光獎金的5%加碼到10%，還有每人60萬的訓練補助金，就是希望大家在巴黎展現最佳狀態，展現平時訓練成果；侯在奧運期間關注每位選手賽程，緊盯賽況，為每個新北囡仔加油打氣。

林郁婷曾在拳擊亞洲錦標賽、世界錦標賽和杭州亞運拿下金牌，再加上這面奧運金牌，就完成「金牌大滿貫」里程碑。侯友宜表示，林郁婷勇者無懼，一定會奮戰到底，一定挺她，她努力不懈，全臺都看得到，再次邀請大家8/8凌晨3時30分，到新北市政府3樓的逗點實驗室，一起為郁婷加油，將這股正能量傳遞到巴黎，見證郁婷即將完成金牌大滿貫的最後一哩路。

體育局補充，8月8日（四）凌晨3時30分在新北市政府3樓逗點實驗室的「奧運奪金加油直播派對」，凌晨2時30分開放進場，前100位民眾可獲得限量雞塊或雞腿餐、金牌無酒精啤酒及樂事洋芋片，還有機會抽中價值萬元的商品禮券，歡迎大家自備應援小物，搭配現場滿滿應援道具，一起為林郁婷加油。

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