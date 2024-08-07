真相曝光！稱王齊麟「台北選手」遭出征　蔣萬安斥：別政治操作

▲台北市長蔣萬安恭喜設籍在台北市的羽球選手王齊麟，結果被網友質疑不敢講台灣選手。（圖／翻攝自threads／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

台灣羽球黃金組合「麟洋配」李洋、王齊麟4日奪下奧運金牌，台北市長蔣萬安日前與設籍在台北市的王齊麟通話，事後並在Threads發文談及此事，因稱王齊麟是「台北選手」，被網友出征「不敢講台灣」。蔣萬安7日澄清，自己在很多公開場合都說中華隊、台灣之光、台北市驕傲，王齊麟就是設籍在台北市的選手，外界不用斷章取義、政治操作。

蔣萬安5日晚間在Threads發文表示，「打電話恭喜台北選手王齊麟。Q：心情如何？A：開心到睡不著！Q：其實是在海巡吧？A：對。」

但蔣萬安稱呼王齊麟是「台北選手」，招來網友狂罵「台北選手？」、「啥小台北選手？叫中華台北隊是對外被政治壓迫不得已，你一個台灣首都市長在那邊說什麼碗糕？你腦子有正常嗎？可悲欸」、「怎樣 ？講台灣選手，你阿公會罵逆？」

蔣萬安上午出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS），對於稱設籍在台北市的王齊麟是「台北選手」卻遭網友出征，蔣萬安表情嚴肅地表示，自己在很多公開場合都說是「中華隊」，全台灣、全台北市都以他們為榮，以及他們是台灣之光、台北市的驕傲等。

蔣萬安強調，王齊麟是在台北市設籍的選手，從小在民權國小跟中山國中就讀，現在也是台北市立大學的學生，「他是我們台北市的選手，外界實在不用斷章取義，做政治操作」。

▼台北市長蔣萬安出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）。（圖／記者袁茵攝）