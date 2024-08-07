李洋父巴黎行又一插曲　離境遭海關盤查「入境日被錯蓋7／32」

▲李洋父親入境巴黎時，海關蓋錯日期，離境時遭海關盤查才放行。（圖／李建興提供）

記者楊惠琪／台北報導

為了見證兒子奧運最後一戰，李洋的父親李峻淯親自飛到巴黎加油，但此行一波多折，先是隨行好友父親病危，後來又因為轉機卡關，花了9萬元重買機票才成行，沒想到昨天從法國離境，又遭海關盤查，原來在巴黎入境當天，海關日期竟蓋了2024年7月32日，讓隨行教授好友李建興直呼：「此行真的是老天爺給李爸的考驗」。

李峻淯想親自到巴黎球場為兒子加油，因不會外語、人生地不熟，找來好友、台師大運動競技學系教授李建興隨行，行前因李教授父親病危，一度取消行程，後來如願成行，又在大陸轉機時，因台胞證和機票問題卡關，最後在機場咬牙刷了9萬多元重買機票，7月31日才如願飛抵法國。

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李建興說，沒想到此行真的一波多折，李峻淯昨從法國搭機離境時，突然被海關帶去盤查，原來是在巴黎入境當天，海關在護照上蓋的日期竟然是2024年7月32日，海關盤查之後才放行。

李建興今天在臉書貼文，記錄李峻淯返台的插曲，幽默地說李爸是「來自星星的你」、「似乎有超人魔法，也可能是外星人」，連上帝都多給了李爸一天。網友留言也說：「兒子創紀錄老爸也創紀錄」、「可以拍紀錄片了。史上最強巨片！上帝多給的一日」、「法國人不意外」。





▲李洋父親李峻淯（左）為見證兒子奪金榮耀，巴黎行波折不斷。（圖／記者杜奕君攝）

