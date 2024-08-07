力挺林郁婷！蔣萬安：她就是女生　可以代表參賽

▲台北市長蔣萬安出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS）。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣女子拳擊選手林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙在巴黎奧運面臨的性別風波，國際拳擊總會（IBA）5日特別召開記者會，結果整場內容混亂無比，且提不出任何證據；中華奧會已委請律師發警告信函給IBA，必要時將提告。對此，台北市長蔣萬安7日也喊話力挺林郁婷，表示林就是女生，可以代表參賽。

蔣萬安上午出席2024亞洲區塊鏈高峰會（ABS），關於林郁婷陷入性別風波，中華奧會可能要提告IBA一事，蔣萬安直言，國際組織已經公開講說，林郁婷沒任何性別問題，「她就是女性，可以代表我們來參賽，所以我想這毫無疑問。」

國際拳擊總會（IBA）去年以2人未能通過1項資格檢測為由，取消林郁婷、克莉芙參加世界錦標賽的資格，而此次奧運又再翻出舊事，包括美國前總統川普、《哈利波特》作者JK羅琳等知名人物紛紛出面指責，引發輿論發酵。

國際拳總（IBA）5日召開記者會說明取消資格的原因，但是全程回應如「鬼打牆」，對於關鍵的性別爭議，依舊沒給出相關檢測報告內容等實質證據，僅提到「兩人顯示帶有男性染色體」、「分析結果顯示睪固酮過高，如同男性」。