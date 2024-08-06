明午後雷雨彈往北跑　「下最大地區」曝

▲明日水氣多，西半部、東半部山區在午後可能出現局部短暫雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，受到低氣壓影響，明（7日）午後降雨範圍包括西半部、東半部山區，比較強的降雨區域集中在北部，中部以北有局部大雨，尤其北部山區有局部性短延時豪雨，到周四環境轉吹西南風，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報員黃恩鴻說，受低氣壓影響，在周四之前午後雷陣雨發展旺盛，明天水氣多，環境仍不穩定，東北部及桃園以北地區雲量多，會有局部短暫雷陣雨，其他地區則多雲時晴。

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午後降雨部分，他指出，西半部、東半部山區會有局部短暫雷陣雨，比較強的降雨區域往北偏，包括中部以北及東半部山區有局部大雨，北部山區有局部短延時豪雨，因風向轉吹偏北風，水氣進來，因此明天北部山區雨勢比較大，平地也會有降雨。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，周四之後低壓帶仍在台灣附近，但稍微減弱，轉為吹西南風環境，迎風面中南部整日斷斷續續有局部雷陣雨或雷雨，其他地區則多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周多雲且會下雨，各地普遍高溫32至34度，局部地區35、36度，主要在偏向西南風增強的北部地區，像是大台北盆地在周四到周六會比較熱。

黃恩鴻說，台灣東方海面仍是大片低壓帶，有2個熱帶擾動，一個比較靠近台灣，預估周四減弱轉為西南風，另一個靠東邊的熱帶擾動比較有發展，就算有機會成為輕度颱風，也很快減弱，且距離台灣遙遠，因此對台灣沒有直接影響。若要有明顯的熱帶系統發展，要等到下周之後再觀察。