　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明午後雷雨彈往北跑　「下最大地區」曝

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明日水氣多，西半部、東半部山區在午後可能出現局部短暫雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，受到低氣壓影響，明（7日）午後降雨範圍包括西半部、東半部山區，比較強的降雨區域集中在北部，中部以北有局部大雨，尤其北部山區有局部性短延時豪雨，到周四環境轉吹西南風，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報員黃恩鴻說，受低氣壓影響，在周四之前午後雷陣雨發展旺盛，明天水氣多，環境仍不穩定，東北部及桃園以北地區雲量多，會有局部短暫雷陣雨，其他地區則多雲時晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

午後降雨部分，他指出，西半部、東半部山區會有局部短暫雷陣雨，比較強的降雨區域往北偏，包括中部以北及東半部山區有局部大雨，北部山區有局部短延時豪雨，因風向轉吹偏北風，水氣進來，因此明天北部山區雨勢比較大，平地也會有降雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，周四之後低壓帶仍在台灣附近，但稍微減弱，轉為吹西南風環境，迎風面中南部整日斷斷續續有局部雷陣雨或雷雨，其他地區則多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，未來一周多雲且會下雨，各地普遍高溫32至34度，局部地區35、36度，主要在偏向西南風增強的北部地區，像是大台北盆地在周四到周六會比較熱。

黃恩鴻說，台灣東方海面仍是大片低壓帶，有2個熱帶擾動，一個比較靠近台灣，預估周四減弱轉為西南風，另一個靠東邊的熱帶擾動比較有發展，就算有機會成為輕度颱風，也很快減弱，且距離台灣遙遠，因此對台灣沒有直接影響。若要有明顯的熱帶系統發展，要等到下周之後再觀察。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／「台灣最速男」楊俊瀚復活賽分組第3作收！奧運之旅劃句點
美金牌教練驚爆「性虐待3女選手」！　被剝奪奧運資格
快訊／工具機大廠前董座涉炒股　遭檢調約談
唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「互動曝光」
11歲女童與不明男搭火車失聯　母衝雲林盼網友幫找人
快訊／南投爆土石流！淹沒道路畫面曝光
涉賭風波延燒！味全龍2球星遭降二軍
「輔大戰神」酒駕被捕畫面曝！耍賴喊：我才喝1杯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明午後雷雨彈往北跑　「下最大地區」曝

台積電等13企業員工試辦碳盤查　運研所：未來有望變碳權交易

臺中榮民總醫院與百靈佳殷格翰　簽署臨床試驗合作備忘錄

36歲張元植墜崖身亡　「雪羊」慟別：你從每個人心中偷走很大一塊

有前科！頂大生急問「能進科技業工作？」　釣出勵志大學長

類鼻疽死亡率可達7成！國內最嚴重曾釀8死　常見8症狀一次看

中華郵政去年擋下詐騙7.4億元　「阻詐女王」攔截5案獲表揚

雨彈襲擊台南！路上人車頂大雨前行　市區現況曝光

台南大暴雨「雷聲轟轟轟轟」　道路實況曝光！在地人洗版

高雄調酒節8／10登場！40家酒吧愛河畔chill起來　DJ秀火舞嗨整夜

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

明午後雷雨彈往北跑　「下最大地區」曝

台積電等13企業員工試辦碳盤查　運研所：未來有望變碳權交易

臺中榮民總醫院與百靈佳殷格翰　簽署臨床試驗合作備忘錄

36歲張元植墜崖身亡　「雪羊」慟別：你從每個人心中偷走很大一塊

有前科！頂大生急問「能進科技業工作？」　釣出勵志大學長

類鼻疽死亡率可達7成！國內最嚴重曾釀8死　常見8症狀一次看

中華郵政去年擋下詐騙7.4億元　「阻詐女王」攔截5案獲表揚

雨彈襲擊台南！路上人車頂大雨前行　市區現況曝光

台南大暴雨「雷聲轟轟轟轟」　道路實況曝光！在地人洗版

高雄調酒節8／10登場！40家酒吧愛河畔chill起來　DJ秀火舞嗨整夜

中元普渡台東縣府提供14場次紙錢集中　乾淨燒又環保

快訊／「台灣最速男」楊俊瀚復活賽分組第3作收！奧運之旅劃句點

加碼300萬給王齊麟「沒錢處理幼兒園性侵案？」北市府澄清了

郭天信、張政禹也玩德州撲克承認照片去年所拍　接受球團處分

超商賣蘭花送爸爸？網一片困惑　業者解謎：象徵堅毅的父親之花

泰國軍中傳霸凌！菜鳥雨夜遭逼全裸罰站6hrs　被長官打到趴地內傷

曝戴資穎4強前幫打氣、東奧出借棉被　李洋：只想說聲妳辛苦了

巴黎奧運舉重拚奪牌　林敬能：方莞靈、陳玟卉是奇兵

TOYOTA「新跨界休旅」貼牌Suzuki　入門2氣囊還賣比較貴

土地鑑界撕破臉！60歲地主武士刀追砍鄰居　驚悚畫面全都錄

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

生活熱門新聞

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲！

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

上周爆11起本土類鼻疽！颱風效應來了

台中慢車道飆84公里！　苦主噴1.2萬扣牌6個月

8月底掰了！LINE「實用1功能」照片影片將消失

可能有颱風！　預估路徑曝

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

首例！花20年育種「寶島甘露梨」被偷種　劉申權打贏官司獲賠90萬

跨欄美少女張博雅　網讚神似港星朱茵

何冰嬌奪銀「亮出小徽章」　細看超暖

更多熱門

相關新聞

快訊／雨區擴大！對流旺盛　12縣市豪大雨特報

快訊／雨區擴大！對流旺盛　12縣市豪大雨特報

午後對流發展旺盛，中央氣象署今（6日）下午3時20分針對12縣市發布豪大雨特報，豪雨等級包括南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　防雷擊強風

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　防雷擊強風

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

快訊／大雷雨狂轟7縣市　「國家警報響」暴雨連下2小時

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

關鍵字：

天氣對流雷陣雨氣象署低氣壓

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲！

認了「演藝圈超黑暗」！

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面