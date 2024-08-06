午後大雷雨炸半個台灣「下到發紅」　降雨熱區一次看

▲低壓帶靠近，挾帶水氣造成天氣不穩定，午後部分地區可能出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今（6日）指出，低壓環流逐漸往台灣靠近，挾帶水氣讓天氣不穩定，今日大台北及東北部整天斷斷續續有雨，午後西半部及東半部山區有短暫雷陣雨，尤其中南部山區可能出現短延時豪雨，周四低壓離開後，因水氣仍多，各地留意午後雷陣雨。

氣象署簡任技正伍婉華說，目前在日本南方海面、台灣東方海面是大片的低壓區，其中有幾個小低壓正在成形，其中靠近台灣東方海面有一個低壓環流，今、明天往台灣靠近，因為環境限制發展不會太明顯，但移動到台灣上空帶來水氣，造成天氣不穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指出，在這種低壓環境，很容易因為一些小小的上升運動，造成雲系形成而降雨，今日清晨在彰化、南投就有10幾毫米降雨。低壓環流距離台灣還很遠，但對流雲系逐漸接近台灣海面和東北部的陸地，中南部今天也有些雲系在形成。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，預估今、明天東北部及大台北地區斷斷續續下雨，其他地區多雲，可見陽光，但中午以後整個西半部地區和東半部山區有短暫陣雨或雷雨，尤其苗栗以南的山區，嘉義以南的平地，容易出現局部性大雨。

她說，中南部山區可能出現局部性的短延時豪雨，今天晚上到明天上午還會下，明天的天氣型態和今天類似，但明天午後降雨可能不會只在中南部山區，北部山區也有降雨機率。

伍婉華表示，到周四低壓離開以後，台灣仍在大低壓帶的環境，受到微弱西南風的影響，中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地午後依舊會有陣雨。午後雲系的發展快速，前往山區或溪谷遊憩，要注意天氣變化。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，伍婉華指出，西半部高溫35至36度，東半部、澎湖、金門、馬祖都33至34度左右，但大台北、中南部近山區平地及花東縱谷，都可能會有36度以上的高溫。外出適時補充水分，避免熱傷害。