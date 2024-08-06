快訊／國家警報響了！大雷雨轟4地　暴雨警戒區曝

▲天氣不穩定，部分地區出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

低壓帶逐漸往台灣靠近，天氣轉為不穩定，中央氣象署今（6日）中午12時46分、12時50分，連續針對4縣市發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉發布災防告警。

氣象署指出，嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣大雷雨，持續時間至下午2時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲4縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午2時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署指出，今、明天低氣壓接近，水氣稍增多，台灣東北部、大臺北地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲。

氣象署表示，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及苗栗以南山區並有局部大雨，中南部山區有局部短延時豪雨發生的機率，今晚至明上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

大雷雨即時訊息

影響時間：6日白天

＊示警區域

嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉

台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、學甲區、善化區

大雷雨即時訊息

影響時間：6日白天

＊示警區域

高雄市：鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

山區暴雨

影響時間：6日白天

＊警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉