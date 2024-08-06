農曆七月鬼門開！基隆推環保友善祭祀　紙錢減量集中焚燒

▲基隆中元祭放水燈。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

農曆七月初一俗稱「鬼門開」，在臺灣傳統習俗中，秉於對孤魂野鬼的慈悲與憐憫，寺廟、社區、公司行號會在農曆七月間進行普度祭祀。基隆市環境保護局為提倡環保友善祭祀，宣導祭祀零污染，愛心做功德，鼓勵民眾環保友善祭祀紙錢減量集中燒，積極實現低碳永續愛家園的目標。詳情可至基隆市環境保護局網站或粉絲專頁查詢。

▲基隆市環境保護局提倡環保友善祭祀。（圖／基隆市政府提供）

基隆市環境保護局空氣及噪音管制科代理科長林嵐表示，環保局提供電話預約方式登記紙錢收運，且免費紙錢收運，歡迎民眾多加利用，非收運時間民眾可將紙錢利用自行交運方式，可交運至環保局紙錢暫存區（信義區培德路221-3號前行約100公尺處/全年度開放）；另於農曆七月期間增設紙錢集中箱（環保局清潔隊第一區隊／仁愛區獅球路48巷1號）；請民眾自備紙袋或紙箱交運即可。

環境保護局長馬仲豪表示，本市紙錢集中焚燒活動自2006年推廣至今已歷18年，紙錢收運量至今已累積突破1,600公噸，環境部推動新紙錢三燒政策，包含集中燒、適量燒及替代燒，本市免費紙錢收運響應政府政策，再加碼試辦網路登記，方便市民朋友登記使用。