美麗島民調／「拆樑」49.3%市民反對　53.3%認為謝國樑不會被罷免

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（5日）公布最新「基隆市長謝國樑罷免案」民調，結果顯示，基隆市民39.9%會投同意罷免、49.3%會投不同意罷免。而謝國樑是否會被成功罷免，有32.8%認為會、53.3%認為不會。最後，民調也詢問民眾，罷免案會成立的主因，未投同意罷免的市民，有62.0%認為民進黨在背後推動罷免、33.0%東岸商場的處理爭議、14.4%認為謝市長沒有做到政見或施政表現差。

▼《美麗島電子報》謝國樑罷免案民調。（圖／《美麗島電子報》提供，點圖放大）

基隆市民罷免案投票意向分析

依據《公職人員選舉罷免法》規定，因為中選會尚未公告本次罷免案投票人人數，因此門檻計算暫以2020年基隆市長選舉的選舉人數30萬7913人為基礎，通過本次罷免案至少需要76979人投下同意票。

《美麗島電子報》調查基隆市民罷免案意向，結果顯示，有39.9%會投同意罷免、49.3%會投不同意罷免，不投票或投廢票有6.1%，未明確回答有4.7%。若基隆市長罷免案進入第三階段則預計投票日或在9月底前，而目前基隆市民眾的投票意向並不必然是最後投票結果。

進一步交叉分析，顯示暖暖區、20至39歲、泛綠民眾等群，同意罷免的多於不同意罷免，其餘各群民眾大多數明顯傾向不同意罷免謝國樑市長，尤其女性、仁愛區、安樂區、七堵區、40歲以上、專科以下學歷、民眾黨與泛藍支持者等群，超過5成表示會投不同意罷免，中立民眾有45.0%會投不同意罷免、37.2%會投同意罷免。

▼《美麗島電子報》謝國樑罷免案投票意向。（圖／《美麗島電子報》提供，點圖放大）

謝國樑施政滿意度分析

根據《美麗島電子報》調查，有49.1%基隆市民滿意謝國樑施政表現，其中14.1%很滿意、35.0%還算滿意，另有45.3%不滿意，其中23.5%很不滿意、21.8%有點不滿意，反映出基隆市民眾的看法非常分歧。

進一步交叉分析，女性、信義區、仁愛區、中山區、40歲以上、專科以下學歷、民眾黨與泛藍支持者等群，超過5成滿意謝國樑的施政，並可見愈年長民眾愈感到滿意，至於暖暖區、20至39歲、大學以上學歷、泛綠民眾等群，超過5成1不滿意謝市長施政，而且愈年輕民眾愈不滿意。

值得注意的是，調查顯示，罷免案會去投票的基隆民眾有53.5%不滿意謝國樑施政表現，43.9%滿意，而自稱不會去投票的基隆民眾則有64.4%滿意謝國樑的施政，24.7%不滿意。

▼《美麗島電子報》謝國樑施政滿意度。（圖／《美麗島電子報》提供，點圖放大）

基隆市民認為罷免案成立主因分析

《美麗島電子報》調查「未投同意罷免案」的基隆市民，合計占整體樣本60.1%，「認為這次罷免案成立，以下哪2項可能是主要原因」，在隨機提示選項並可勾選2項時結果為，62.0%認為民進黨在背後推動罷免、33.0%認為是東岸商場的處理爭議、14.4%認為謝國樑沒有做到政見或施政表現差、14.2%被立法院朝野衝突影響、4.7%指謝國樑的個人言行和品德問題。

▼《美麗島電子報》謝國樑罷免案成立主因。（圖／《美麗島電子報》提供，點圖放大）

基隆市民認為罷免是否會成功分析

《美麗島電子報》調查基隆市民「認為這次罷免市長的投票結果，謝國樑會不會被罷免掉」，結果顯示，32.8%認為會，其中9.3%一定會、23.5%可能會，另有53.3%認為不會，其中16.2%一定不會、37.1%可能不會，未明確回答的有13.8%。

進一步交叉分析，僅泛綠民眾認為謝國樑會被罷免掉的多於不會，比例為61.5%比27.2%，其餘各群民眾則大多數傾向不會被罷免，尤其是男性、信義區、仁愛區、中山區、安樂區、40至59歲、高中以上學歷、民眾黨與泛藍支持者等群，皆超過5成5認為謝市長罷免案不會成功。

值得注意的是，滿意謝國樑施政表現的基隆市民77.5%認為罷免案不會成功，不滿意謝國樑施政的有56.1%認為罷免案會成功、28.9%不會，而表示會投同意罷免的基隆市民63.1%認為罷免案會成功、24.9%不會，至於會投不同意罷免的則有77.6%認為不會成功。

▼《美麗島電子報》謝國樑是否會被罷免民調。（圖／《美麗島電子報》提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年7月29與30日，調查範圍為基隆市7個行政區，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），抽樣設計：基隆市住宅電話電腦資料庫為輔助進行隨機跳號抽樣（list-assisted random-digit-dial sampling）。因基隆市住宅電話號碼簿的登載未劃分行政區，故對局碼與用戶碼排序進行「系統隨機抽樣」（systematic random sampling），再則為避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此抽取電話門號後並在CATI系統主機分派撥號前，再以隨機跳號方式替換該門號的末2碼，以做為訪員電腦實際撥出的電話門號。樣本規模：成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據基隆市政府公布2024年6月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2023年12月民眾教育程度等特徵，在逐項反覆進行連續修正後樣本與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。