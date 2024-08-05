最新民調「拆樑」49.3%反對　羅智強：嚇壞選輸就翻桌的民進黨

▲國民黨立委羅智強 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（5日）公布最新「基隆市長謝國樑罷免案」民調，結果顯示，基隆市民39.9%會投同意罷免、49.3%會投不同意罷免。對此，國民黨立委羅智強表示，民調還謝國樑公道，嚇壞民進黨！越來越多基隆市民認清，罷樑是政治鬥爭。他強調，民進黨選輸就翻桌，民眾不會再上當，奉勸適可而止，停止沒有正當性的惡罷。

羅智強於臉書指出，民進黨側翼炒作，罷免基隆市長謝國樑，但基隆人認同嗎？民調可見端倪。根據《美麗島電子報》最新民調，49.3%受訪的基隆市民反對罷免，將投下「不同意」票，而會投「同意」票的為39.9%。

▼《美麗島電子報》謝國樑罷免案投票意向。（圖／《美麗島電子報》提供）

羅智強再指，此民調更有53.3%受訪者認為罷樑不會通過，認為會過的只有32.8%。雖然謝國樑受到一連串謠言抹黑，但施政表現仍受多數基隆市民肯定，滿意度49.1%高於不滿意度45.3%。

▼《美麗島電子報》謝國樑是否會被罷免民調。（圖／《美麗島電子報》提供）

▼《美麗島電子報》謝國樑施政滿意度。（圖／《美麗島電子報》提供）

羅智強質疑，側翼不斷醜化謝國樑施政，但對比美麗島7月國政民調，行政院長卓榮泰的施政滿度為42.0%。卓榮泰的滿意度不及謝國樑，難道也該下台？

羅智強認為，「東岸商場爭議」被側翼拿來打擊謝國樑，法院判決已證明，商場增建部份產權歸基隆市府，謝國樑守護市產是捍衛市民權益。而且民調中不同意罷樑的受訪者，有62%認為罷免案是民進黨在背後推動，越來越多基隆市民認清，罷樑是政治鬥爭。

▼《美麗島電子報》謝國樑罷免案成立主因。（圖／《美麗島電子報》提供）

最後，羅智強呼籲，過去罷免高雄市長韓國瑜，現在要罷免謝國樑，民進黨選輸就翻桌，民眾不會再上當。護基隆、反惡罷，民調還謝國樑公道，嚇壞民進黨！奉勸適可而止，停止沒有正當性的惡罷！

▼羅智強挺樑，稱最新民調反罷免高於罷免，讓民進黨嚇壞了。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年7月29與30日，調查範圍為基隆市7個行政區，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），抽樣設計：基隆市住宅電話電腦資料庫為輔助進行隨機跳號抽樣（list-assisted random-digit-dial sampling）。因基隆市住宅電話號碼簿的登載未劃分行政區，故對局碼與用戶碼排序進行「系統隨機抽樣」（systematic random sampling），再則為避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此抽取電話門號後並在CATI系統主機分派撥號前，再以隨機跳號方式替換該門號的末2碼，以做為訪員電腦實際撥出的電話門號。樣本規模：成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據基隆市政府公布2024年6月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2023年12月民眾教育程度等特徵，在逐項反覆進行連續修正後樣本與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

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