揭謝國樑大問題　沈富雄勸少說話：有頭腦的不會支持罷免

▲洪秀柱赴基隆立挺謝國樑。（圖／翻攝自謝國樑臉書直播）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（5日）公布最新「基隆市長謝國樑罷免案」民調，基隆市民39.9%會投同意罷免、49.3%會投不同意罷免。前立委沈富雄表示，民調結果讓謝國樑安心，大概可以安全過關，但他到火車站親自鞠躬、邀請前國民黨主席洪秀柱，不僅拿不到票，還會讓深綠或討厭洪的人，站出來投罷免票。他強調，謝要拿捏好宣傳尺度，不需要講太多話，因為只要有頭腦的人，就不會支持罷免，但謝國樑從頭到尾做得並不好。

沈富雄於節目《TVBS戰情室》表示，謝國樑可恨的地方，就是恨鐵不成鋼，他太善良、太軟弱了，日前謝國樑還一個人孤孤單單，在火車站向市民深度鞠躬、發文宣。但這種作法拿不到票，更可能讓旁人看不起，讓人覺得很可憐，其實不需要做到這個樣子。

沈富雄認為，謝國樑還邀請前國民黨主席洪秀柱挺樑，但基隆本來就是深藍，這些群眾難道需要洪秀柱出面，動員力量才能變大嗎？而且洪的出現，反而讓深綠或討厭她的人，站出來投罷免票，所以，這種比較極端的政治人物，都是現在不適合出現的。

最後，沈富雄強調，民調結果會讓謝國樑比較安心，大概可以安全過關。但是謝國樑在宣傳反罷免時，雖然不是不能訴苦，但要拿捏好尺度，更要做得讓人感動，不需要講太多話，因為只要有頭腦的人，就不會支持罷免，但謝國樑從頭到尾做得並不好。

▼《美麗島電子報》謝國樑罷免案民調。（圖／《美麗島電子報》提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年7月29與30日，調查範圍為基隆市7個行政區，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），抽樣設計：基隆市住宅電話電腦資料庫為輔助進行隨機跳號抽樣（list-assisted random-digit-dial sampling）。因基隆市住宅電話號碼簿的登載未劃分行政區，故對局碼與用戶碼排序進行「系統隨機抽樣」（systematic random sampling），再則為避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此抽取電話門號後並在CATI系統主機分派撥號前，再以隨機跳號方式替換該門號的末2碼，以做為訪員電腦實際撥出的電話門號。樣本規模：成功完訪1070人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據基隆市政府公布2024年6月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2023年12月民眾教育程度等特徵，在逐項反覆進行連續修正後樣本與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

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