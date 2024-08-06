基隆全國首創「長輩照護平台」　守護銀髮長者健康

▲基隆全國首創「基隆長輩照護平台」正式啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆首創「基隆長輩照護平台」正式啟動，今（6日）由市長謝國樑、衛生局長張賢政及專家團隊共同出席啟動記者會，現場也邀約有實際使用照護諮詢平台經驗的長輩現身說法，長輩們對於平台的方便性及回應的即時性都給予正面評價，並期待平台能廣推，讓更多有需求的長輩及長輩家屬使用。

謝國樑表示，基隆人口快速老化，老年人口比例全國各縣市第5名，並將在今年第3季超過21%，正式邁入「超高齡社會」。故提供友善高齡的照護環境，一直是市府努力的目標。未來亦會進入各社區廣為推廣平台，持續帶領市府團隊打造友善而有愛的照護環境。

衛生局長張賢政指出，平台已正式啟用，邀請本市長輩及家屬加入，除了今天幾位到場參與長輩已經現場加入學會使用，未來衛生局也將與平台同仁到社區各據點加強推廣並指導長輩使用，讓長輩在社區「安老、健康、樂活、好心安」。

張賢政表示，長者需求往往多面向且相互影響，健康問題是長者最大的壓力來源，即使是正常的老化現象，也會影響日常生活，為協助長者能在本地健康生活，謝國樑帶領市府團隊「愛的接力」不中斷，繼今年3月首創全國第一「基隆親子照護平台」，得到正面肯定後，再次首創「基隆長輩照護平台」。

提供LINE線上健康照護諮詢服務，由具有老年相關疾病專業的醫師及護理師提供24小時即時線上諮詢，協助長者解決或改善健康問題。平台還有衛教專區，可提供即時性衛教內容；及可查詢相關就醫資訊，未來亦將持續優化平台服務品質及功能，並依實際諮詢需求分析，擴展平台連結保健、長照等長者照護資源。