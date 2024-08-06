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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與外交官爆口角還搬出徐巧芯？　凌濤：反映遇不公平對待時怎處理

▲▼凌濤時事訪問。（圖／記者許靖騏攝）

▲凌濤。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

針對國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤在訪美期間與駐芝加哥人員爆發口角，最後更嗆，「要找國民黨立委徐巧芯等人爆料、修理外交部」。凌濤表示，沒有想要搬出誰，或者壓誰，檢驗過程中也不需要藉由任何的人來壓，但徐身為國防外交委員會的委員，確實可以針對出訪團在海外遇到不公平時，看要怎麼處理。

凌濤隨國民黨代表團赴美參加共和黨全國代表大會，但在行程尾聲時，因認為行程偏心執政黨、購物時間不夠等理由，與駐美代表處外交官爆發口角，最後凌濤更撂下狠話表示晚餐也不必吃了，「回台灣後要找徐巧芯等人爆料、修理外交部」。

凌濤對此表示，他沒有想要搬出誰，或者壓誰，徐巧芯身為國防外交委員會的委員，確實可以針對台灣跨黨派的訪團，在海外遇到不公平對待時時，看要怎麼處理。8月的訪團國民黨也會派出立委參加，也可能會遇到外館處因個人特定的利益或喜好，影響到整個訪團、跨黨派的行程或情緒，希望是制度來考量，這跟他個人無關。

另，也因這次的口角因為民進黨代表團要去參加自己的行程，導致其他藍白代表團晚餐時間被壓縮，媒體問凌濤，他們是何時知道民進黨代表團有另外的行程的？凌濤說，過程中民進黨一直表達在地方有認識一些人，但是時間的安排，國民黨也是當天才知道，也不知道民進黨何時要抵達他們約好的餐廳，隨團的其他團員則是被安排晚上7點用餐，但8點要準時去接到民進黨，他們感到蠻訝異。
 

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外交官徐巧芯凌濤

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