耍官威辱罵外交官？　國民黨桃市議員反控被揶揄

▲凌濤（中）身兼國民黨智庫副執行長，是黨主席朱立倫（右）的嫡系子弟兵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鏡週刊遭控耍官威飆罵外交官，身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤昨（5日）晚接受本刊採訪強調，他沒有嫌逛街購物時間不夠，整趟行程他們（國民黨團員）都很配合外交部及外館人員，當天是因民進黨脫團去跟僑胞吃飯，壓縮了其他團員的行程，但駐芝加哥辦事處處長類延峰及秘書卻還揶揄他們，他們才會出言抗議外館根本是配合民進黨行程。

▲江俊霆（右後）被譽為「點子王」，去年總統大選藍白協商期間，朱立倫（右前）派他作為與白營溝通的橋梁，受重視度可見一斑。

凌濤強調，本來他打算返台後開記者會譴責，但在駐美代表處外交官拜託之下才作罷，「是他們要跟我們致歉，怎變成我被爆料？」他並說，當天返台的航班是半夜約12點，但駐芝加哥辦事處為了趕著晚上8點去接脫團的民進黨成員，竟壓縮包括他在內的其他團員行程，「連要求逛個地標、耽擱個5分鐘都不能？」最後他們配合上車了，還被類延峰等人揶揄，因此他才會出言向駐芝加哥辦事處人員抗議。

本刊也多次去電求證遭控幫腔凌濤的江俊霆，不過至截稿前他均未接、未回電，無法取得回應。



更多鏡週刊報導

【封面故事】朱立倫愛將遭控訪美耍官威 凌濤怨購物時間不夠飆罵外交官

【凌濤訪美耍官威】嫌沒時間購物怒偏心綠營 凌濤遭爆訪美飆罵外交官

【凌濤訪美耍官威1】凌濤為朝聖全球最大星巴克氣噗噗 還嗆回國找徐巧芯幫腔