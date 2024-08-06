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耍官威辱罵外交官？　國民黨桃市議員反控被揶揄

凌濤（中）身兼國民黨智庫副執行長，是黨主席朱立倫（右）的嫡系子弟兵。

▲凌濤（中）身兼國民黨智庫副執行長，是黨主席朱立倫（右）的嫡系子弟兵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鏡週刊遭控耍官威飆罵外交官，身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤昨（5日）晚接受本刊採訪強調，他沒有嫌逛街購物時間不夠，整趟行程他們（國民黨團員）都很配合外交部及外館人員，當天是因民進黨脫團去跟僑胞吃飯，壓縮了其他團員的行程，但駐芝加哥辦事處處長類延峰及秘書卻還揶揄他們，他們才會出言抗議外館根本是配合民進黨行程。

江俊霆（右後）被譽為「點子王」，去年總統大選藍白協商期間，朱立倫（右前）派他作為與白營溝通的橋梁，受重視度可見一斑。（翻攝朱立倫臉書）

▲江俊霆（右後）被譽為「點子王」，去年總統大選藍白協商期間，朱立倫（右前）派他作為與白營溝通的橋梁，受重視度可見一斑。

凌濤強調，本來他打算返台後開記者會譴責，但在駐美代表處外交官拜託之下才作罷，「是他們要跟我們致歉，怎變成我被爆料？」他並說，當天返台的航班是半夜約12點，但駐芝加哥辦事處為了趕著晚上8點去接脫團的民進黨成員，竟壓縮包括他在內的其他團員行程，「連要求逛個地標、耽擱個5分鐘都不能？」最後他們配合上車了，還被類延峰等人揶揄，因此他才會出言向駐芝加哥辦事處人員抗議。

本刊也多次去電求證遭控幫腔凌濤的江俊霆，不過至截稿前他均未接、未回電，無法取得回應。


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