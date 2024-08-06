國民黨桃市議員「灌酒」小鮮肉外交官　委屈痛哭乘客驚呆

▲凌濤等人遭控在車上對駐芝加哥辦事處處長類延峰（圖）痛罵，質疑該單位行程安排偏心執政黨。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，國民黨主席朱立倫愛將、身兼國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤，隨外交部的跨黨派代表團赴美參加共和黨全國代表大會後，竟以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對著我國外交官痛罵。知情人士還爆料，跨黨派團員準備搭機返台時，一名年輕的外交人員竟被凌濤等國民黨團員帶進機場內的酒吧「勸酒」。

跨黨派代表團團員抵達機場後，一行人原定至長榮航空安排的貴賓室休息，但稍早與外館起口角的國民黨團員並無意願，知情人士表示，包括凌濤在內的國民黨團員後續被發現，竟在機場一間酒吧圍著一名年輕外交人員「勸酒」，回貴賓室還繼續喝，直到該名外交人員被迫一一回敬後略顯醉意，才善罷甘休趕赴登機。

因該名外交人員隨團負責招呼所有團員需求，一名在場團員向本刊形容：「外交部年輕弟弟基於禮貌不好意思拒絕，但凌濤他們簡直把外交官當陪酒公關在灌！」該人士還說，凌濤等人的舉止連自家人都看不下去，在場的羅雍勝便一度幫遭勸酒的外交人員緩頰，並提醒同黨團員「不要再喝了！」

▲跨黨派代表團赴美觀選，國民黨由（圖左起）副發言人康晉瑜、駐美代表秦日新、副祕書長江俊霆、凌濤，及青年團總團長羅雍勝出席。

「這件事是他們要跟我們致歉！」對此，凌濤接受本刊採訪反駁說，他絕對沒有勸酒，是駐美代表處的外交官提議要聊聊、喝一杯，因他不想進機場貴賓室，所以才在機場找仍營業的店坐下聊聊，該外交官甚至也覺得類延峰的發言不妥，並希望藍營團員回台後不要就再提這件事，「這件事是他們要跟我們致歉！」

不過，本刊掌握，就在藍綠白團員接續上機後，這名年輕外交人員終於忍不住委屈的情緒，在機上痛哭失聲，甚至驚動其他旅客。一名目睹的團員轉述，該名外交人員當時泣不成聲，言談中卻絲毫沒有責怪國民黨團員的意思，而是自責原本希望大家開開心心、順利完成行程，沒想到還是有人因誤解而不開心。



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