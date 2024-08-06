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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／凌濤遭控訪美耍官威怨沒購物時間！　國民黨駁斥急回應

▲▼ 國民黨政策會副執行長凌濤轉述謝國樑會見朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨政策會副執行長凌濤。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

外交部上（7）月中組跨黨派代表團赴美觀選，不過，傳出國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤因不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，直接與我國外交官飆罵。對此，國民黨指出，有關本日鏡週刊載國民黨7月共和黨黨代表大會觀選團內容惡意扭曲事實，指稱國民黨代表團成員耍官威。國民黨嚴正否認，更指出這樣偏頗報導，是台灣利益的損失。

國民黨表示，國民黨共和黨觀選團有豐厚的收穫，也不分日夜時差，將觀選的第一手訊息呈現給國人，若因訪團成功而引發有心人士的眼紅，這是對整體台灣利益的損失。

國民黨副發言人康晉瑜表示，7月觀選共和黨全代會，8月國民黨也將有觀選團前往芝加哥，參與民主黨的全代會，也會將論述完整呈現給國人，國民黨一向對美國兩大主要政黨互動密切，沒有押寶問題。

康晉瑜提及，週刊報導內容，顯然是特定人士將國內政治帶到外交場合的例證，對台灣外交沒有助益。在訪團行程中，雖存有規劃未盡政黨平衡之處，多有例證，國民黨都已顯為尊重，不願將爭議檯面化，「不僅無所謂耍官威，還多次表達希望保護第一線同仁」。

面對週刊報導，國民黨認為，未具名人士指稱內容偏頗，訪問團深感遺憾。訪團在芝加哥搭機回台前夕，也與駐美代表處主要官員對話，接受代表處的致意，不應由於各別人士破壞默契及第一線外交工作的訪團及外交人員的努力。

針對即將到來的美國大選，國民黨指出，各政黨皆秉持開放的態度，深入了解各陣營的競選策略、政策方針，對中華民國做最好的準備，才是人民希望看到的。
 

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凌濤訪美國民黨外交部

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