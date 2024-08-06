與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

▲國民黨桃園市議員凌濤回應訪美與外交官發生口角爭議。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

針對國民黨智庫副執行長的桃園市議員凌濤被爆料，在7月中旬時接受外交部安排，參加共和黨全國代表大會時，因不滿行程偏心執政黨、購物時間不夠，與我國外交官發生口角。凌濤今（6日）還原過程指出，他們沒有要特殊待遇，只要求公平待遇。儘管過程中遭到我國駐芝加哥高層用揶揄口吻說，「你們是逛得很開心？」以及「我都已經來這邊陪你們了」等話語，但他們不願再追究，卻在返台這麼久後，有人還用這些東西做成新聞，實在令人瞠目結舌。

凌濤指出，相對於憲法法庭今天在討論國會改革，這種不具名、惡意扭曲、斷章取義的爆料，佔用大家太多版面實在是始料未及。其實過程中，非執政陣營都已經把事態講很清楚了，代表團在美國非常拼，每12小時發稿一次，不管是參加全代會，還是共和黨論壇，就是希望把第一手訊息帶回台灣，讓大家可以參考政策方向，7月是共和黨、8月是民主黨，國民黨都是秉持這樣的心情，過程中他們沒有要特殊待遇，只要求公平待遇。

凌濤說明，這次訪美行程國民黨都是配合外交館處的安排，處處忍讓、處處配合，但回台這麼久之後，竟然換來被黑，可以看到國家機器動得有多厲害，竟然用高規格的方式來對待他，用了4則不實內容，他實在受寵若驚。而這些動作，似乎也是因為他過去在鄭文燦的弊案、民進黨的打貪，都站在第一線，昨天對於經濟部長郭智輝的言論，他也是全力的批評，希望國家可以針對股災、整體的水電價可以有更具體的作法，但也因為這樣他強力監督，因此現在被國家機器盯上了，但政府越用高規格的姿態，小題大作，「我就越檢驗，檢驗到底，我不會因此退讓，我不會有寸步的退讓」。

凌濤強調，這次訪美行程完全都是按照外交館處安排，執政黨團的部分，因為有安排地方人士要進行晚餐，國民黨也高度配合，因此希望藉由短時間看一下星巴克的全球文化中心，過程中只待了15分鐘，後續則在7點抵達晚餐地點，但隨即得知8點要接到民進黨團，所以晚餐時間不到40分鐘，晚上的飛機則是在午夜12點多，所以接到民進黨團到機場還有2個小時的時間，而這些時間國民黨都願意配合，可是芝加哥代表處有一些相關同仁就用揶揄口吻來對待所有訪團，但這次每個同仁都是代表中華民國，沒有大小之分，也不該不公平待遇。

凌濤進一步指出，針對駐芝加哥的官員有失言、失誤而爆發口角，但到達機場後，雙方也不希望把此事件帶回台灣，因此外交基層同仁希望可以跟大家溝通，來彌補他長官的失誤，所以到機場後還找了間餐廳，希望彼此可以溝通，讓這件事情不要帶回台灣，他們也欣然接受。但新聞卻傳出有人痛哭，他們不了解這樣的訊息，而且後續的照片都是歡樂、完美的結尾，因此這樣刻意扭曲，特定人士要把外交人員當工具這樣的做法，大家都看在眼裡不會接受。

媒體進一步詢問駐芝加哥高層用什麼揶揄口吻？凌濤說，處長等國民黨代表團上車時用揶揄口吻說，「你們是逛得很開心？」過程中還不斷強調，「我都已經來這邊陪你們了」等話語，但凌濤認為，按照外交部訪團的慣例，都會有外館處同仁陪同，但以他的態度似乎認為他來陪訪團不是他的職責所在，而是他額外付出，但國民黨也繼續忍讓，也不願意再追究，但卻在返台這麼久之後，有人還用這些東西做成新聞，還一次做了四篇，實在令人瞠目結舌。