賽前透露已游進46秒5！「中國飛魚」怕暴露實力　要電視台先別播

▲中國「飛魚」潘展樂今屆奧運成績驚人。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

「中國飛魚」、20歲游泳小將潘展樂，在巴黎奧運男子100公尺自由式的決賽中，以46秒40的成績，打破本就屬於自己的世界紀錄（46秒80）強勢奪金。據《央視新聞》報導，出發前往巴黎前，潘展樂接受採訪，透露自己其實已經能游到46秒5，但怕提前暴露實力，囑咐媒體「這段比賽前別播出來啊」。

潘展樂受訪稱，「還好世錦賽只游了46秒8，對手會覺得這就是我的極限，算是放了個煙霧彈。我也要努力訓練，繼續提高成績，才能讓46秒8只是個煙霧彈。」

他還囑咐媒體，「這段比賽前別播出來啊！」網友看後震驚稱，「聽說過學霸控分，頭回聽說控世界紀錄。」

潘展樂在今屆奧運表現驚人，他在男子100公尺自由式游出46.40秒奪冠，贏一眾對手足足一個身位以上，也是繼此前寫下46.80秒新世界紀錄後，再破紀錄。

到男子4X100公尺混合泳接力，當潘展樂接棒時，中國隊當時只是排第三。不過，潘展樂馬上展示世界飛魚的速度，他先在第一個50公尺追上排第二的美國，再在後50公尺追上帶頭的法國，終領軍以3分27秒46奪冠，更勝出逾半秒，同時打破美國隊在此項目在奧運長達64年的壟斷。