《華郵》指台灣軍隊人力短缺！王定宇曝原因：對年輕世代要有信心

▲有外媒指出，台灣今年服兵役的人數不足，未能接受操作無人機、刺針飛彈等新式訓練。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國《華盛頓郵報》近日報導指出，台灣國防面臨人力短缺以及新式軍事訓練如無人機、刺針飛彈等操作訓練不足的問題。對此，民進黨立委王定宇表示，一年期義務役的兵源人數不足，主要是因為台灣年輕人受《兵役法》保障，想要繼續升學的學生得以延後徵召，並非台灣年輕人不願意當兵，「對年輕世代要有信心」。

《華盛頓郵報》的報導援引台灣國防部長顧立雄的話指出，台灣設備與教官不足導致後備軍人訓練專業化的進度落後，此外今年服役人數不足，以及無法接受操作無人機、刺針飛彈等新式訓練的問題。報導也引述台海戰爭的戲劇《零日攻擊》（Zero Day）前導片，提到劇中有網紅告訴粉絲台灣人不該戰鬥，反正也打不贏，這觸及到了台灣總統賴清德所面臨的真實問題。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王定宇表示，台灣年輕人想要繼續升學可以申請延徵，並沒有迴避當兵，《華盛頓郵報》可能不解，為何剛決定恢復一年期兵役，人數卻偏低，國防部也在公開報告中就已經指出，役期恢復一年後，再經過4年才會達到高峰。

王定宇認為，應該對年輕世代有信心，因為民調顯示台灣有7成以上年輕人願意捍衛國家、捍衛民主，「要對年輕世代有信心。」

國防部也回應，並非所有人都需操作反裝甲武器或無人機，已規畫導入國防專業科技與新知，未來將透過模擬器、雷射接戰系統實施訓練，提升役男訓練效益。國防部進一步指出，今年首度將義務役男子數由原計畫的9,127名下修為6,936名，並將參照作戰需求，依照役男編制職務專長施予訓練。