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台灣免簽國家-5！外交部：部分非洲國家取消電子簽

▲護照。（圖／資料照）

▲台灣護照免簽證國家從去年底的171國降至166國。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

據審計部報告，給予台灣人免簽證待遇國家，從去年底的171國降至166國。外交部對此回應，部分非洲國家因政治因素取消電子簽待遇，將督促外館爭取簽證待遇。

審計部日前公布「112年度中央政府總決算審核報告」指出，外交部統計，近5年度推動爭取台灣人簽證情形，新增給予電子簽證待遇者，計有阿根廷、沙烏地阿拉伯、蒙古及俄羅斯等4國；新增給予免簽證者，計有中美洲島國安地卡及巴布達與泰國等2國，泰國暫時免簽期間至11月11日。

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報告指出，截至去年底止，給予免簽證待遇的國家或地區計有171個，較民國105年8月底的164個，增加7個，創近年新高；不過截至今年4月底，略減至166個。

外交部說明，這是由於部分非洲國家因政治因素，取消給予電子簽證待遇，而哈薩克取消原給予台灣人預審制落地簽證待遇，及哥倫比亞限縮台灣人免簽證待遇等。

審計部報告指出，上述國家給予台灣人簽證待遇取消或變更或限縮，駐外館處等被發現未能有效掌握，導致有逾一個月以上未更正網站資訊，恐影響台灣民眾出國安排。

對此，外交部回應說，將持續督導駐外館處，秉持平等互惠原則，爭取台灣人簽證待遇及提升簽證便利措施，並即時更新網站資訊，以利民眾查詢。

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中央社簽證台灣護照電子簽免簽外交部駐外館審計部

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