低壓帶進逼明後天「雨下最大」　一圖看懂降雨趨勢

▲明、後天低氣壓接近，環境不穩定，嘉義以南地區及苗栗以南山區午後可能有局部大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣出現轉變，中央氣象署指出，明（6日）、後天受到低氣壓接近台灣，午後雨勢明顯，嘉義以南及苗栗以南山區有局部大雨，中南部山區可能有豪雨發生，周四至下周一低壓逐漸遠離，但水氣仍多且吹西南風，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨。

氣象署預報員張竣堯說，明、後天在琉球海面低氣壓接近台灣，使得水氣稍微增加，環境轉不穩定，基隆北海岸和大台北將有局部短暫陣雨。午後熱力作用之下， 西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

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他表示，由於低壓接近，午後降雨明顯，包括嘉義以南和苗栗以南山區可能有局部大雨的發生機率，中南部山區也可能會有豪雨發生，而夜晚至清晨，因為海陸風輻合作用下，中南部地區有局部短暫陣雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，周四至下周一低壓逐漸遠離，但台灣還是屬於大低壓環境，水氣仍偏多，而且吹西南風，迎風面中南部地區不定時短暫陣雨或雷雨 其他地區雲量也偏多，午後有局部短暫陣雨。本周來講雲量偏多，周四父親節的午後易有降雨。

溫度方面，張竣堯表示，明、後天低壓接近，雲量增加，各地高溫約在33至35度。周四之後環境吹西南風，各地高溫33至35度，但大台北因西南風沉降，以及中南部近山區則因海風比較難以調節，溫度會高一點。

張竣堯提到，目前日本南海面都是低壓環境，不排除未來有熱帶系統的發展，明、後天接近的低氣壓，因為強度比較弱，未達到熱帶低氣壓的強度，因此等到周末至下周再觀察是否有新的低壓生成。