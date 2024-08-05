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荷蘭「兒童性侵犯」選手掰了！　沙灘排球16強遭巴西淘汰

▲▼荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）出征巴黎奧運，卻被爆出2016年因性侵12歲女童而入獄，在16強賽被淘汰。（圖／路透）

▲范德維爾德2016年因性侵12歲女童而入獄，如今在沙灘排球16強賽被淘汰。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）出征巴黎奧運，卻被爆出2016年因性侵12歲女童而入獄。他今年每場比賽都被狂噓，如今也在16強賽被淘汰出局。

《每日郵報》報導，在4日的比賽中，范德維爾德每次發球，觀眾席都會爆出一片叫罵與噓聲，最終連續輸掉2局，敗給巴西。他與隊友伊默斯（Matthew Immers）擁抱，並與對手及裁判握手後，朝著觀眾席揮手致意，尤其是那些堅持鼓掌的荷蘭球迷們。

范德維爾在賽後並未接受記者採訪，但隊友伊默斯表示，2人第一次參加奧運就拿到第9名，之後也將繼續搭檔參賽，包括歐洲錦標賽及荷蘭錦標賽，「這是一場情緒的雲霄飛車。我們奮戰並且享受每一刻，我為此感到驕傲。這是我打過最酷的體育場，很遺憾我們沒能展現出最佳狀態，但我很享受周圍的這一切。」

▲▼荷蘭29歲沙灘排球選手范德維爾德（Steven van de Velde）出征巴黎奧運，卻被爆出2016年因性侵12歲女童而入獄，在16強賽被淘汰。（圖／路透）

范德維爾德19歲那年在英國性侵12歲女童，因此被判4年徒刑，並且獲准在荷蘭服刑，之後又依據荷蘭法律減刑。他2017年獲釋後，重新開始參加國際比賽，並且獲選加入國家代表隊。

面對外界質疑，荷蘭奧委會支持范德維爾德加入代表隊，因為他符合參加巴黎奧運的所有必要條件，但為了降低爭議，禁止他與媒體接觸，也不讓他入住選手村。國際奧委會則表示，該組織無權阻止荷蘭派出按照規範獲得資格的運動員。

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