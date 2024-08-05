撮合麟洋不容易！巴黎奪金「背後英雄是他」　角色超關鍵

▲確定奪金後，教練上前擁抱「麟洋配」。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

「麟洋配」連兩屆稱霸奧運金牌，除了兩人背水一戰的努力，重要功臣還有2人的教練，有知情人士透露，撮合「麟洋配」合作並不容易，是李祈德教練在背後全力培訓；而資深記者楊育欣也透露，李祈德的加入也產生重要團隊化學效應，「化解2人那些不必要的情緒！」

中華高協認證教練兼裁判林俊在臉書提到，「麟洋配」創造衛冕奪金的奇蹟，背後其實與他的好友李祈德教練有關，一年前他為了麟洋的奧運培訓全力付出，加上長期奮戰的傷害防護，為了運動更佳表現的專業訓練，他們成功了，「我們更要感謝背後英雄：李祈德教練」。

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運動粉專《WOWSight》也貼出一篇資深記者楊育欣在巴黎的貼身報導，內文就提到，去年台北公開賽結束後，李祈德教練的加入協助培訓，產生重要團隊化學效應，主因是他熟識麟洋2人，又是局外人的身分，「不會讓人覺得他偏頗哪一邊，而是扮演很關鍵的角色，取得他們兩人信任溝通討論，慢慢調節，化解那些不必要的情緒。」

回顧兩人過往，2018年婕斯盃合拍前，其實李洋、王齊麟各有搭檔，且都已在國際賽繳出佳績，李洋2018雅加達亞運與李哲輝拍下男雙銅牌，也是台灣第一面亞運羽球男雙獎牌。

而王齊麟則與前輩陳宏麟聯手摘下南京世錦賽男雙銅牌，不過老大哥陳宏麟受傷勢困擾，決定退出賽場，土地銀行向李洋發出邀約，經過審慎考慮，加上原搭檔李哲輝大方成全，「麟洋配」才誕生。

克服重重困難才組成的麟洋配，在2021年一舉奪下奧運男雙金牌，寫下台灣羽壇歷史性的一頁，兩人搭檔6年拿下10冠，其中有8冠集中在2019到2021年期間，在東奧登上生涯巔峰後，兩人陷入長達2年的低潮，在今年巴黎奧運之前，他們僅去年的日本羽球公開賽再添1冠，並在杭州亞運鍍銅。

對於「麟洋配」二度摘下奧運金牌，教練陳宏麟直言，並沒有預期會奪獎牌，但對李洋、王齊麟的總評打100分，而且因李洋之後將退休到大學任教，因此出發前抱著必死決心，要在奧運會上有好的表現，最後也如願達成目標。