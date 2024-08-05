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敗給麟洋！中國羽球「天菜」王昶坦言：是近期最激烈的比賽

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲巴黎奧運羽球男雙金牌由「麟洋配」拿下，中國隊、馬來西亞隊分別拿下第二第三。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

臺灣黃金男雙組合李洋、王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球男雙金牌戰中，以2比1（21：17、18：21、21：19），擊敗世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，也成為奧運羽球史上首對完成衛冕的組合。中國選手王昶賽後坦言，這是他們近期打得最激烈的一場比賽。

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲李洋、王齊麟寫下歷史，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透社）

綜合陸媒報導，首局比賽「梁王」組合失誤較多，被「麟洋」掌握節奏後追分無果，以17：21落敗；第二局「梁王」反擊，梁偉鏗在關鍵時刻，連續三度殺球得分扳回一城；決勝局「梁王」未能頂住「麟洋」的猛攻再負一局。最後梁偉鏗、王昶大比數1：2不敵對手，保下奧運銀牌。

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

▲▼王昶、梁偉鏗自2022年，開始搭檔。（圖／路透社）

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

王昶在賽後受訪時表示，「這次奧運對我們來說，是一個比較驚奇的體驗吧，對這個成績來說，我們有進決賽，已經是非常開心了，而這塊銀牌在我們羽球生涯中是一個歷程，也是非常激勵我們往下走的一個動力，（銀牌）告訴我們可以有這個實力挺進奧運決賽，肯定也有實力去贏，希望四年後再來過！」

▲王昶。（圖／路透社）

▲王昶。（圖／路透社）

王昶強調，「這塊銀牌告訴我們，目前為止，還有很多地方需要進步。」他也在微博發文表示，「首次出征奧運，收穫一枚銀牌，和對自己的期望還有一步之遙，這一步將是努力的動力。」

▲梁偉鏗。（圖／路透社）

▲梁偉鏗。（圖／路透社）

梁偉鏗也發文表示，「第一次奧運之旅，和同伴王昶一起站上了頒獎台，雖然沒能拿到冠軍，但在一路上累積的經驗還是很寶貴的，希望我們的鬆弛感，也能激勵更多青少年，在壓力之下輕鬆應付，感謝隊伍一直以來的信任與照顧，相信下一個四年，梁王組合會變得更好。」

▲王昶、梁偉鏗奪下銀牌。（圖／路透社）

▲王昶、梁偉鏗奪下銀牌。（圖／路透社）

公開資料顯示，王昶出生於2001年5月27日；梁偉鏗出生於2000年11月30日。兩人自2022年起開始合拍，累積奪下8面金牌，今年奪下馬來西亞公開賽、亞洲羽球錦標賽、以及印尼公開賽冠軍，是目前位居世界羽球男雙的排名第一。

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／翻攝自微博）

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／翻攝自微博）

▲王昶、梁偉鏗賽後在微博發文。（圖／翻攝自微博）

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