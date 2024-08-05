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麟洋配金牌戰「拍到帥氣眼鏡哥」　身分揭曉！是兩人最強後盾

▲▼麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣「黃金男雙」麟洋配4日以2比1擊退中國組合梁偉鏗、王昶，奪得金牌，同時也是奧運史上第一個完成連霸的羽球男雙組合。昨天比賽過程中，可見鏡頭時不時會轉向場邊教練，對此，就有網友好奇「戴著眼鏡」的男子是誰？事實上，神情認真的他就是王齊麟的前搭檔陳宏麟。

昨晚關鍵一戰，不少人都緊盯直播畫面，觀看王齊麟、李洋對戰中國組合梁偉鏗、王昶，過程中，鏡頭時不時會拍到雙方教練。因此就有網友看到坐在一旁的「眼睛哥」後，直呼帥！並好奇他是誰？

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▲▼ 羽球男雙麟洋配、王齊麟＆李洋與陳宏麟教練 。（圖／國訓中心提供）

▲左至右為王齊麟、陳宏麟、李洋。（資料照／國訓中心提供）

事實上，坐在一旁的教練就是陳宏麟，他過去曾和王齊麟搭檔，組成「雙麟配」，並摘下南京世錦賽男雙銅牌，不過他後來受到傷勢困擾，決定退出賽場，並轉任教練，成為麟洋配的最強後盾。

麟洋配在東京奧運奪金後，一直背負很大的壓力，而陳宏麟便不斷鼓勵兩人，不要害怕失敗、坦然面對輸球，要找出問題並解決，是他們最大的支柱。

這次麟洋配再度奪金，陳宏麟坦言，賽前並沒有預期會奪牌，但對兩人總評打100分。他也說，選手在賽場上的壓力不言而喻，還是得靠自己做心理建設，李洋和王齊麟在比賽後段都很敢和對手對抗。

▼王齊麟曾替學長陳宏麟慶生 。（資料照／王齊麟提供）

▲▼ 王齊麟為學長兼教練的陳宏麟慶生 。（圖／王齊麟提供）

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