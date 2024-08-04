南投推敬老愛心卡偏鄉派遣站　促在地計程車業者加入服務行列

▲南投縣敬老愛心卡再增鹿谷鄉計程車派遣站，在地婦人持卡搭車表示滿意。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為方便偏鄉民眾持敬老愛心卡就近搭乘特約計程車，推動原住民及偏遠地區計程車派遣站試辦計畫，繼設立魚池鄉計程車派遣站，又選擇於竹山、鹿谷交界的全成計程車行，新增設立第二處計程車派遣站。

縣長許淑華2日專程前往授旗鼓勵，表示鹿谷鄉計程車派遣站啟用不久，就累計205個使用人次，已接近啟用快3個月的魚池站，相信這項便民措施能讓更多年長或行動不便的縣民，獲得便利與貼心的服務，現場也遇見一位阿嬤手持敬老卡，笑開懷地搭上計程車，感到相當滿意。

許淑華說，縣府今年度透過與在地計程車合作，讓特約計程車也能深入偏鄉提供服務，藉由敬老愛心卡的福利補助下，改善偏鄉地區短程公共交通服務機能，更希望能吸引更多在地計程車業者加入特約計程車隊，藉以補充偏鄉地區大眾運輸路線、班次不足問題，強化偏鄉地區長者及身心障礙者外出行動之便利性及活動意願。

縣府社會及勞動處指出，鹿谷鄉特約計程車派遣站設於竹山鎮東鄉路5-93號，叫車專線為0903-886995，預計試辦3個月（7月1日起至9月30日止），位置在相鄰近的鹿谷、竹山2鄉鎮交界處；縣民眾持敬老愛心卡搭乘特約計程車，每趟車資最高補助100點（元），每天最高可刷4趟，可從1000點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。