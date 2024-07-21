83歲嬤搭小黃回娘家　講不出住址一直繞...運將求助警方

記者李陳信得／台中報導

一名83歲阿嬤周三(17日)搭乘一部計程車欲回娘家探親，但一直想不出正確地點，只能在山城地區沿路尋找，途經新社警分局前，運將向警方求助，員警熱心查詢資料並連絡老婦家人，讓家屬帶回。

▲83歲鍾姓老婦欲返鄉探親，乘坐計程車卻不知正確住址，途經新社所向警方協助。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

台中市東勢分局新社分駐所前17日16時30分許停了一部計程車，運將向警方表示，他從台中市太平區長安路載一名老婦人，表示要前往東勢，但抵達東勢時老婦無法講出正確地址，他只能載老婦到處繞，看看能不能找到，卻一直找不到，經過新社分駐所時便入內請求協助。



經員警了解，83歲的鍾姓老婦人娘家住東勢區，結婚後住台中市區內，17日15時許自行坐計程車要往東勢區，鍾婦無法講出正確地址，計程車司機在東勢地區繞很久都找不到娘家，繞到新社地區時，運將眼見再繞下去不是辦法，恰巧經過新社分駐所便入內求助。

新社分駐所副所長郭文達、警員詹昀書依據鍾婦所述名字查詢得知身分並聯絡家屬，其劉姓兒子也發現母親獨自外出，並向中市六分局報緊急協尋人口，警方安慰鍾婦不用害怕並提供熱茶、麵包，讓老婦心情平靜下來，其兒子於18時20分前來新社分駐所帶回母親(鍾婦)，家屬才放下緊張心情，亦非常感謝警方的積極與熱心。