洗車場被惡意佔位兩小時　業者怒：計程車的兩顆老鼠屎

▲業者發文抱怨，洗車場被計程車惡意佔位兩小時。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者陳香菱／綜合報導

24小時自助洗車場，不受營業時間限制，是許多車主的首選，近日卻傳出被惡意佔位。有自助洗車業者發文抱怨，自己的洗車場被計程車惡意佔用2小時，投訴後「不離開就是不離開」，怒批「人不要臉天下無敵」。

原PO在「爆料公社公開版」發文抱怨，自己經營自助洗車場，卻被多元化計程車司機當成休息站使用，「計程車司機素質都那麼差嗎？」這種行為已經不是第一次發生，竟然把別人的營業場所當自己的免費停車場，「計程車業的兩個老鼠屎壞了一鍋粥」。

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貼文中有附上監視器畫面，從照片可見，兩名司機把車停在洗車場後開始休息滑手機，甚至直接在裡面開始抽菸。從下午2點50分開始佔用，待到快5點才離開。

▲業者檢舉後，計程車司機仍繼續滑手機、抽菸。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

業主忍不住向該平台進行投訴，連續打了5次電話後，客服回覆「已聯繫到兩位司機，會請他們離開」。但監視器清楚拍到，「司機依然我行我素，休息聊天抽煙，不離開就是不離開」，整整停留了2個多小時才離開，原PO直呼「真的不要臉天下無敵」。

貼文一出，吸引不少網友回應，「白底紅字的素質差不多都是這樣，不分是不是多元」、「這個可能投訴環保局公共場所吸菸，成功率比較高」、「老鼠屎不會是只有這兩顆而已」。

也有人開始幫業者想對策，「建議把收費改成低消計時制，很多自助洗車都這樣了」、「你就設定停車超過時限，自動灑水」、「直接要開始噴泡沫，不相信他們還不走」、「以後設個停車柵欄或是鎖車底盤那種，消費抵時間」。