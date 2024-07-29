遇新竹恐怖運將「乘客嚇爛爆哭」　釣出一票苦主！警方介入了

▲網友碰上恐怖司機。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

一名乘客日前在新竹巨城附近，遇到可怕的計程車司機，明明平時4分鐘的車程，竟花了18分鐘才抵達，過程中運將態度差勁，還故意開錯，最終也不是帶她到目的地，害她下車後忍不住爆哭。而嫌疑人昨（28）日已到案說明；警詢後，全案依妨害自由罪嫌，由第二分局移送新竹地檢署偵辦。

網友在臉書社團「新竹大小事」發文直呼，「昨天在新竹巨城遇到可怕的計程車司機，我家距離巨城開車只要4分鐘，當天雖然下雨，頂多8-10分鐘到家，結果我9點半上車，48分才到家。」

一上車，原PO就表明要到XX街，怎料司機不理她、也不開車，直到後車按喇叭，他才語氣不耐煩地問要怎麼走，重點是對方不僅不開導航，還無視她報路，就這樣一直向前開，後來明明說向右轉，還故意往左彎，甚至一度停車跟她吵架。

網友坦言，當時很害怕，於是開口要求下車，結果司機繼續開，根本不理她，「他一直要停不停的，我不知道他要幹嘛，就跟他說我要下車、要收據，然後他也不理我，於是我再次跟他確認費用和索取收據，最後在路口下車自己走回家。過程中有兩三次都不是往我要的方向開，之後也沒把我放在目的地，我真的嚇爛了，下車直接爆哭。」

▲釣出不少苦主。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

事後，她也在不同平台分享這段遭遇，沒想到釣出其他受害者，就有家長認出該名司機，表示「有次帶小孩在巨城門口搭，應該也是這台，不開導航，報路他還亂開，明明直行下個路口就要路邊停了，還故意開去中間車道要左轉。下車後小孩都快嚇哭了，真的差點報警」、「我跟我朋友前陣子也搭到他的車！我們上車就說要去XXX KTV，他也是愣了幾分鐘才問我們要去哪裡，我們又再說一次地點他才開，但那司機卻往竹北市開，而且竹北根本沒有這間，已經開了10幾分鐘才再問一次，結果那司機態度很差，最後他還開回去巨城前面，叫我們搭別台計程車，真的超荒謬的，浪費我們的時間」。

對此，新竹市議員蔡惠婷留言表示，感謝大家反應，「我已經馬上聯繫新竹市警局局長了解並處理，也請大家搭車時遇到不對或不安的情形時，務必要留下車號跟相關資訊，並盡快下車離開。祝福大家都出入平安。」

而許多在地人則回應，「這台不是新竹最有名的計程車嗎？根本危險駕駛了」、「除了巨城排班外，火車站也會看到他唷」、「怎麼又是他」、「為什麼不會被停權？超恐怖」、「該不會我們上次也是搭到他的車」。

昨日，蔡惠婷也回報進度，表示嫌疑人28日已到所說明。警詢後，全案依妨害自由罪嫌，由第二分局移送新竹地檢署偵辦。