快訊／板橋華江橋「男子墜橋」！搭小黃找友突下車　消防搜救中

▲板橋華江橋發生男子墜橋事故。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、閔文昱／新北報導

新北市板橋區今（19日）下午2點44分發生一起墜橋事故！一名男子搭乘計程車板橋友人，不料在行經華江橋時突要求下車，並不明原因墜橋。警消獲報後，立即出動搜救，目前仍在釐清事故原因以及男子身分。

警方指出，一名計程車司機下午到警局報案，表示該男子今日中午在桃園上車，聲稱要到板橋區找友人，不料行經華江橋時突然要求下車，隨後就發生墜橋事故。目前消防人員正持續進行搜救，將持續調閱監視器影像，釐清案情。