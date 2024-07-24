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花蓮計程車頂逆風暴雨載客　停下瞬間「被吹倒退」影片曝光

由 @167cm_11.17 發佈
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記者趙蔡州／綜合報導

凱米颱風24日下午還沒有登陸，卻已在台灣各地造成災情。花蓮縣24日下午至晚間陸續有災情傳出，像是有民宅屋頂被吹翻、招牌被吹垮重摔在地外，還有居民拍下有計程車準備載客時，停下的瞬間立刻被強風吹到倒退，誇張的影片曝光後立刻吸引網友熱議。

凱米颱風24日在花蓮造成強風暴雨，有當地居民在threads貼出影片，地點位在花蓮市節約街，可以看見拍攝者當時站在屋內，外面正在降下驚人暴雨，吹拂的強風將雨水吹成雨霧，整條馬路上看不見任何行人，只有各種垃圾、斷裂的水管、三角錐亂飛，遠處還能看見有招牌、遮雨篷都被吹垮。

▲▼花蓮狂風暴雨垃圾滿天飛　計程車逆風載客「被吹倒退」。（圖／翻攝自threads）

▲計程車停在路邊後，下一秒被狂風吹到倒退。（圖／翻攝自threads）

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下一秒有一輛計程車從遠處逆著風雨，行駛到拍攝者對面一間民宅門口，疑似是準備在民宅門口接送客人，沒想到計程車剛一停止的瞬間，整輛車立刻被強風吹到不斷往後滑行，驚人的場景讓原PO忍不住以「運將的口吻」調侃「好，我現在就是卡住了」。

影片曝光後立刻吸引網友熱議，有人說，「幫我看一下，對面的阿公冰還好嗎」、「好扯，連計程車都被強風吹退」、「這才是我認識的颱風，台北在幹嘛」、「這個用力跳起來，落地就在玉里了」、「我已經8年沒看過颱風了，都快忘記颱風有多可怕了」、「花蓮人今年真的辛苦了」、「小黃怎麼開得下去」。

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