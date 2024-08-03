川普終於點頭！9／4與賀錦麗舉行總統大選辯論　這次有觀眾了

▲ 賀錦麗與川普將於9月4日舉行辯論會。（組圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統賀錦麗已確認將與前總統川普競爭白宮大位，本月稍晚將在民主黨全國代表大會上正式接受提名。川普此前一度拒絕與賀錦麗舉行辯論會，直到2日終於點頭，同意9月4日在賓州舉行辯論，由《福斯新聞》（Fox News）主辦，且將開放觀眾入場。

根據《路透》，川普在自家社群平台Truth Social發文宣布，「我已經同意《福斯新聞》，9月4日周三和賀錦麗辯論。這場辯論原定由ABC舉行，對手是瞌睡喬（戲稱拜登）」，但由於拜登退選，加上川普本人和ABC主播史蒂芬諾伯羅斯（George Stephanopoulos）官司纏身，產生利益衝突。

因此辯論會將改於9月4日由《福斯新聞》於賓州主辦，確切地點待定，主持人為主播拜爾（Bret Baier）及麥卡勒姆（Martha MacCallum）。川普提到，辯論規則和6月27日CNN主辦的川拜辯論會類似，不同的是這次會有「整個體育場的觀眾」。

《福斯新聞》此前邀請川普及賀錦麗於9月17日進行辯論，賀錦麗上月也表態，已經準備好和川普辯論，更指責川普違背參加9月10日辯論會的協議。川普則聲稱，他拒絕與賀錦麗辯論是因她還不是民主黨正式候選人。