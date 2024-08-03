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美軍直升機迫降日本神奈川縣農田！　機上載12人

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 美軍直升機降落在農田中。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本神奈川縣海老名市稍早有民眾報案，稱有一架直升機迫降稻田，已證實為美軍直升機，所幸未傳出人員傷亡，詳細事發情形仍在調查。

綜合NHK等日媒，神奈川縣警察本部說明，3日上午近11時接獲民眾報案，稱有一架直升機在海老名市一處稻田降落，警消已證實為美軍直升機迫降，機身上寫著代表美國海軍的NAVY。

社群平台上有不少當地網友上傳影片，可見直升機迫降前低空飛行，以及降落在農田中的畫面。

這架直升機從神奈川縣的駐日美軍厚木基地起飛，因不明原因在水田迫降，所幸機上12人無人受傷。檢查機體確認安全無虞後，直升機約於12點半重新起飛，返回厚木基地。

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