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平息民怨！美防長推翻與911恐襲嫌犯達成的認罪協議　3人恐被判死

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀推翻了早前與幾名911恐怖襲擊嫌犯達成的認罪協議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）8月2日推翻了早前與911恐怖襲擊主嫌穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）以及另2名共犯達成的認罪協議，試圖平息受害者家屬的不滿和譴責，但也導致這幾名嫌犯仍有可能面臨死刑。

據美聯社報導，美方2天前宣布，被任命監督戰爭法庭的退役准將艾斯卡利耶（Susan Escallier），與關押在古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地的9.11恐怖襲擊主謀穆罕默德，以及另外2名涉嫌共犯阿塔希（Walid bin Attash）、豪薩維（Mustafa al-Hawsawi）達成了認罪協議，只要他們承認共謀罪，未來的審判最多只會被判終身監禁，而非死刑。

然而消息傳出後，受害者家屬被嚴重激怒，並譴責相關協議斷絕了全面審判，以及對3名嫌犯判處死刑的可能性。儘管白宮在協議公佈後表示對此毫不知情，但共和黨人還是對拜登政府提出了批評。一份備忘錄顯示，奧斯汀事後告訴艾斯卡利耶，「鑒於與被告達成審前協議這項決定的重要性，我認為應由我來負責做此決定」，推翻了艾斯卡利耶在7月31日前簽署的3份認罪協議。

▲▼美國911恐事件主要策劃者穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）。圖為美軍2003年將他逮捕時拍下的照片。（圖／取自維基百科／公有領域）

▲美國911恐事件主要策劃者穆罕默德。圖為美軍2003年逮捕他時拍的照片。（圖／取自維基百科／公有領域）

自2008年以來，美國軍事委員會就一直負責監督911恐擊案中的5名嫌犯，但案件卻始終陷於審前聽證會和其他初步法庭的行動之中，而被告在被中央情報局（CIA）拘押期間所遭受的酷刑也一直是拖慢案件進展的挑戰之一，使全面審判和判決的前景不明朗。

對於奧斯汀取消認罪協議一事，憲法權利中心曾代表關達那摩灣幾名被告的律師迪克森（J. Wells Dixon）指責，此舉形同於「向政治壓力低頭，並將一些受害者家屬推向情感懸崖」。

事實上，雙方律師為了解決此案，已協商探討了一年半之久，但去年拜登總統拒絕提供保證，包括同意嫌犯免受單獨囚禁、為他們遭受的酷刑提供創傷護理等，導致早前提出的認罪協議受到阻礙。報導稱，目前仍被關押於關塔那摩的第4名嫌犯仍在就可能的認罪協議進行談判，而第5名嫌犯則因精神不適合接受審判，已被裁定不適合審理。

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