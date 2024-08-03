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加強存在感！美國調派戰鬥機中隊、航母　保護以色列免受伊朗攻擊

▲▼美國國防部長布林肯下令，讓林肯號航空母艦戰鬥群前往中東。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長布林肯下令，讓林肯號航空母艦戰鬥群前往中東。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯領導人哈尼亞於當地時間7月31日凌晨，疑似遭到猶太復國主義組織派人暗殺身亡，以色列因此被伊朗視為幕後黑手。對此，繼美國總統拜登和以色列總理納坦雅胡通話後，美國五角大廈再度透露，將向中東派遣戰鬥機中隊，同時保留一艘航空母艦，加強美國在軍事上的存在感。

根據《美聯社》，美國國防部於當地時間2日晚間發表聲明，表示美國將向中東地區派遣戰鬥機中隊，並保留一艘航空母艦在該地區，協助以色列免受伊朗與伊朗代理勢力可能發動的襲擊，同時保護美國駐守中東地區軍隊的安全。

同時，美國國防部長奧斯汀還下令，將向歐洲、中東地區增派具有導彈防禦能力的巡洋艦和驅逐艦，並採取措施派遣更多陸基彈道飛彈防禦武器。

此一轉變正好兌現拜登在通話時向納坦雅胡做出的承諾。美國白宮表示，拜登於當地時間1日在通話時和納坦雅胡討論了美國新一波的軍事部署，防範可能來自於伊朗或黎巴嫩真主黨的導彈、無人機襲擊。

報導指出，奧斯汀命令林肯號航空母艦戰鬥群前往中東，取代原本部署在阿曼灣的羅斯福號航空母艦，羅斯福號航空母艦群計畫今年夏季結束前返回美國。此一決定顯示，美國五角大廈已經決定，至少在明年以前，將會在中東地區保留一艘航空母艦，作為對於伊朗的威懾。

據悉，美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）曾向記者透露，奧斯汀將指揮多個部隊調動，為以色列提供額外支持，並加強對中東地區美軍的保護。

►抵抗伊朗進行「血的復仇」！拜登通話納坦雅胡 承諾捍衛以色列安全

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