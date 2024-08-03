南投石龍宮大火信眾沒泡麵吃　遊客轉戰彰化福榕宮吃爆

▲彰化泡麵土地公福榕宮遊客暴增。（圖／福榕宮提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

南投知名「泡麵土地公」、中寮石龍宮日前發生火警，土地公顯神蹟，神像毫髮無傷，但因尚無法接熱水設備，廟方提供泡麵讓信眾帶回家吃平安，而彰化 139縣道「福榕宮」同樣也是泡麵土地公，今(3日)週逢周末，上山遊客絡繹不絕，停車場擠了多輛遊覽車，比平時增加2倍，福榕宮也貼心的準備更多的泡麵，讓遊客開心食用。

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石龍宮1日凌晨2時18分許傳出火警，且火勢蔓延迅速，整座宮廟陷入一片火海，現場聚集不少香客紛紛驚慌奔逃；警消獲報後到場灌救，於2時52分撲滅火勢，幸未有人員受傷，土地公神像也毫髮無傷，廟方表示，這2天陸續有信眾到訪參香，由於燒熱水設備尚未接管，因此可自行取回泡麵吃平安。

另一面，彰化縣139縣道芬園鄉大竹村「福榕宮」，自5年前為香客、單車車友吃免費泡麵、還有香氣四溢的牛蒡茶解油膩，成為彰化知名泡麵土地公廟，香火鼎盛，廟方副主委許池沼說，希望石龍宮能盡快從災後重建，這陣子也會增加泡麵的數量，盡量滿足信眾。

福榕宮人員預估，一到周末，上八卦山139縣道遊客將會增多，果真今天一大早便停了多輛遊覽車、轎車，還有自行車及機車，擠爆了福榕宮，除了參香拜拜外，人手一碗，直呼「吃泡麵、吃福氣」，廟方歡迎香客一起來共享這份難得的福份。