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社會 社會焦點 保障人權

同鄉介紹賺外快「臉書揪團」移工休假兼差慘了　雇主也遭殃

▲移工利用休假日到工地打工賺外快。（圖／彰化專勤隊提供）

▲移工利用休假日到工地打工賺外快遭罰。（圖／彰化專勤隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊日前接獲線報，有合法的外籍移工趁假日前往彰化縣秀水鄉某工地非法打工，經調查，移工都是同鄉阿輝(化名)打著「幫同鄉找工作，一起假日開心賺外快」名號，透過臉書社團招募，再居間仲介給需要的雇主，依法裁處15萬元及10萬元罰鍰，彰化專勤隊提醒民眾切勿以身試法。

依據彰化縣政府主計處統計，自2023年底移工共計 61,696人，包含男性 41,128 人、女性 20,568 人，近 5 年以來有高達8成來自越南及印尼居多，又以從事製造業為最多。

▲移工利用休假日到工地打工賺外快。（圖／彰化專勤隊提供）

彰化專勤隊初步調查，吳姓包商因工地缺人，阿輝便會在臉書社團公開招募，媒合想假日賺外快的同鄉工作，並負責與包商對接及管理發給同鄉的薪資及餐費。

阿輝雖然辯稱自己仲介同鄉打工，僅僅是「熱心幫忙，沒有收錢」，然而這個行為已經違法，經移民署函送主管機關，阿輝已因違反就業服務法第45條「任何人不得媒介外國人非法為他人工作」規定遭裁罰10萬元。

彰化縣專勤隊隊長張玉龍強調，就算仲介合法移工非法工作也算違法，移民署未來不只會持續查緝失聯移工，更會加強溯源追查非法仲介集團。非法媒介外國人非法為他人工作，依法恐面臨10萬至50萬元罰鍰，非法僱用或容留不法外來人士，最重則可處75萬元罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖，或誤以好心辦壞事讓荷包大失血。

▲移工利用休假日到工地打工賺外快。（圖／彰化專勤隊提供）

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