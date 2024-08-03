交保24小時再當車手騙人！21歲平頭男辯：很缺錢　這次被收押

記者唐詠絮／彰化報導

21歲胡姓男子因為缺錢當車手，日前才因當面騙取被害人20萬元，被依詐欺、洗錢防制法5萬元交保，沒想到，24小時後又跑到彰化員林，因為行蹤鬼祟，遭巡邏的員警發現，竟又當起車手，趁著他與農民面交時，將他逮捕，這次移送後，檢方聲押獲准將他送進看守所內，成功保住農民辛苦的500萬元血汗錢。

▲21歲車手交保後又當車手。（圖／警方提供，以下同）

員林警方初步調查，胡男於7月29日在彰化市自強路詐騙何姓被害人面交取款20萬元，遭林厝派出所當場查獲後依詐欺罪及洗錢防制法移送地檢偵辦，隔日5萬元交保。8月1日上午10時又在田尾，以假投資詐騙另一名農民面交30萬元，並查扣身上攜帶某投資公司收據及工作證、工作手機等相關證物。胡坦承缺錢，才在交保後馬上再當車手出任務。

員林分局長吳詠傑表示，林厝、同安及莒光所3天內共查獲5件涉詐欺取錢車手到案，包含胡男2次、孫男、吳男及陳男等共5人，面交金額215萬元、成功攔阻金額近800萬元。

吳詠傑指出，詐騙集團均透過臉書(Facebook)等社群軟體刊載教導民眾投資股票明牌，引誘被害人加入某投資公司LINE群組及APP，使被害人深信穩賺不賠，讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，初期可能讓被害人順利出金，再以話術使被害人投入鉅額，讓被害人血本無歸，在此呼籲，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。