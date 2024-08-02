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社會 社會焦點 保障人權

陳修將被通緝！打死女友判10年10月棄保潛逃　時效長達40年

▲陳修將殺傷女友傳喚未到案。（翻攝圖／ETtoday資料照）

▲陳修將殺傷女友傳喚未到案，彰化地檢署發布通緝追訴40年。（翻攝圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

遺體修復團隊76行者前召集人陳修將，3年前涉打死胡姓女友，今年4月經最高法院審理後依傷害致人於死罪，判有期徒刑10年10月定讞，而先前被地方法院裁定30萬元交保的陳修將，本應於5月31日到案執行，卻傳喚未到，檢方發出拘票也未到案，彰化地檢今（2）日發布通緝，追訴至2064年，時間長達40年。

陳修將涉嫌殺害胡姓女友案，纏訟3年，遭檢方依殺人罪嫌提起公訴，彰化地院於2021年12月裁定20萬元交保，檢方不服提出抗告，法院再重開羈押庭，改裁定陳修將收押未禁見。彰化地院完成相關證人及證物調查完畢，認為無勾串滅證可能，無羈押之必要，裁定以30萬元具保停押，限制住居，又另因涉一粒眠偽藥轉讓案件，判處3個月徒刑。

▲陳修將案。（圖／翻攝）

▲案發後陳修將開車將胡女送醫。（圖／ETtoday資料圖）

全案經上訴高等法院，台中分院認為，由於胡女腦部傷勢嚴重，足以證明陳修將「行為時用力之重」，加上陳修將始終否認犯行，且未與胡女家屬達成和解，因此判決陳男有期徒刑10年10月；對於傷害罪部分，則駁回上訴。最高法院於4月12日駁回上訴，全案定讞。

今年5月31日，檢方依法通知到案執行未到，於6月4日發出拘票，拘提時間至6月24日也未到，因此於7月29日向法院聲請沒收保證金30萬元。

彰化地檢署今也發布通緝令，根據中華民國刑法第84條行刑權，因下列期間內未執行而消滅：一、宣告死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑者，40年。陳修將判有期徒刑10年10月，所以行刑權追訴40年，至2064年才會結束。

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