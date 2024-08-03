農曆7月鬼門開！民俗專家：忌說「鬼」字　４生肖下半年轉運

記者唐詠絮／彰化報導

今日（3日）晚間11時是農曆七月鬼門開的日子，一般民間習俗要拜好兄弟，民俗大師廖大乙提醒民眾，普度時避免燒金紙，用「以米代金」做布施還可做公益，準備「空心菜水」，讓祂們享用完就趕快離開，忌說「鬼」、「再見、不要走」，以免讓好兄弟、好姊妹留念，尤其犯太歲生肖屬牛、龍、羊、狗更可透過布施，迎接下半年的好運氣。

▲中元普度以米代金還可做公益。（示意圖／ETtoday資料照）

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▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

廖大乙表示，農曆7月好兄弟好姊妹即將出門，因為要尊重祂們，一般的習俗上最忌諱說一個字「鬼」，如果有體弱多病或是產婦，要出門最好戴帽子，以防止祂們跟著一起回家。

廖大乙指出，今年是青龍年，農曆7月最忌諱的顏色就是紅色跟黑色，黑色屬陰，紅色火氣容易旺盛，建議少穿為上，一般習俗醫院、殯葬或是墳墓等地區，不是很重要的，也最好避開不要去。

▲中元普度可放空心菜水拜拜。（圖／廖大乙提供）

生肖龍、狗、羊、牛、今年犯太歲要迎接下半年好運氣，不妨可以做布施，也可以米代金做功德，若看到有利於大公的訊息，也可以多多推廣給有緣人，這是非常有效、迎接下半年大好運氣來臨的好方法。

廖大乙也說，中元普度拜拜時除了準備一般供品，習俗上可備一碗「空心菜水」，請好兄弟吃飽後就可以離開了，彼此別互相為難、代表「空心無所求」，「有心拜你，沒心留你」的寓意，讓民眾都能平安度過。