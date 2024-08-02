美俄談判數年換囚成功！分析師曝普丁「一償宿願」：成功傳達1訊息

▲俄羅斯總統普丁前往莫斯科伏努科沃國際機場，迎接換囚獲釋的國民。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以美國、俄羅斯為首的陣營和雙方盟邦進行冷戰後規模最大的換囚行動，共有20多名拘留者獲釋，其中獲釋的美方人員包括華爾街日報記者格什科維奇、前陸戰隊員惠蘭，至於俄方獲釋人員則是俄國聯邦安全局殺手。對此，有分析師認為，其實歷經多年的幕後談判，讓俄羅斯總統普丁得償夙願。

根據美媒CNN，美國海軍戰爭學院退任教授、大西洋月刊撰稿人尼科爾斯（Tom Nichols）認為，其實這場美俄雙方的換囚行動，剛好滿足了莫斯科當局的關鍵要求，因為其中獲釋的俄方人員便包括俄羅斯聯邦安全局（FSB）刺客克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

尼科爾斯認為，普丁想要全球各地為自己效勞的人們傳遞一項訊息，「如果他們被抓，則他（普丁）會試圖營救他們，且他們對他而言很有價值。」

尼科爾斯向CNN表示，「普丁政府將人們像肉塊一樣放在磅秤上，直到他們得到他們想要的那種交易。同時，俄羅斯克里姆林宮向西方發出嚴厲警告，踏足俄羅斯之人，可能會成為另一項協議的下一個討價還價的籌碼。」

尼科爾斯分析，其實這一次的換囚行動反映出美國外交聯盟在困難局勢下的價值，「在這樣艱困的時刻，你怎麼能不為自己是美國人的身分而感到自豪呢？」