俄羅斯和西方再度大規模換囚　過往案例一覽

▲美俄換囚後,普丁迎接從美國歸俄的囚犯。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

俄羅斯和數個西方國家昨天在土耳其協調下進行換囚,最終共有26人獲釋,包括2名未成年者,這是冷戰以來彼此間最大規模換囚行動。以下是法新社整理雙方長久的換囚歷史。

▲美國WNBA球星格林納2022年在美俄換囚的行動中獲釋。(圖/達志影像/美聯社)

● 2022年12月:美國女子籃球明星格林納(Brittney Griner)

現年33歲的格林納2022年2月在俄羅斯首都莫斯科的機場被捕,她被控偷帶含大麻油的電子菸匣入境,同年8月被判9年徒刑。

她被關押到2022年12月,才在一場換囚行動中獲釋。交換的是遭到美國法院判處有罪的俄羅斯軍火商布特(Vicktor Bout)。

格林納出獄後過幾天,烏克蘭也與俄羅斯進行戰俘交換,換得64名烏克蘭軍人和美國公民穆瑞克齊(Suedi Murekezi)獲釋。穆瑞克齊是2022年6月在烏克蘭東部俄羅斯控制的地區被捕,罪名是參加挺烏反俄示威。

