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美女市長突然請辭！隔一週涉嫌「性侵未成年少年」被捕

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲路易斯安那州德里德市市長羅勃茲市長請辭，過一週因涉嫌性侵未成年少年被捕。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

美國路易斯安那州（State of Louisiana）德里德市（DeRidder）市長羅勃茲（Misty Dawn Clanton Roberts）上週突然請辭，沒想到這周她就被警方逮捕，原因是涉嫌與未成年少年發生關係。

根據外媒報導，羅勃茲今年42歲，2018年成為德里德市的首任女市長，2022年成功連任，沒想到她上週突然請辭市長，告知選民自己要離開城市兩週，由消防隊長哈洛（Ken Harlow）擔任代理市長。

經過一週左右的時間，羅勃茲被警方逮捕，理由是市長任內性侵少年。除了受害者以外，還有另一名少年出面證實這件事。

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲路易斯安那州德里德市市長羅勃茲市長請辭，過一週因涉嫌性侵未成年少年被捕。（示意圖／123RF）

對此，羅勃茲的律師表示，羅勃茲目前沒有被指控罪行或被判有罪，他們相信公眾會尊重憲法的無罪推定，這對於司法制度相當重要。

羅勃茲被羈押以後，大約一小時左右以7萬5,000美元（約新台幣245萬元）的保證金獲釋，目前案件仍在調查當中，詳情仍待釐清。

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